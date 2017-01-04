Стандартный сценарий известен: к сегодняшнему дню вы не влезаете уже ни во что, кроме пижамы. И даже разгрузочный день на кефире не способен избавить вас от набранных за праздники сантиметров и килограммов. Вы прощаете себя до конца рождественских каникул (не выбрасывать же оливье!), но потом снова намерены сесть на диету, чтобы прийти в форму ко Дню всех влюбленных. На День влюбленных у нас обычно шоколад и эклеры. А потом опять диета — к 8 марта. До майских можно отдохнуть и поесть, на майские — шашлыки. А потом самая жесткая жесть — подготовка тела к пляжному сезону! В отпуске — шведский стол, дегустации и отпуск же… Ну и дальше (терять уже нечего) жрем до ноября, а потом снова начинаем изнурительную подготовку к Новому году и новому платью.
Эффект йо-йо: почему так трудно удержать вес после диеты
Целый месяц или даже два вы держали себя в ежовых рукавицах, чтобы к новогоднему корпоративу вписаться в свое лучшее платье. И — ура! — вписались и блистали. А на четвертый день нового года все еще вписываетесь? Как не поддаться эффекту йо-йо? Пишет Passion.ru.
Почему мы садимся на диету
В общем, план на ближайшие 12 месяцев расписан: худеем — отъедаемся — худеем — отъедаемся… В современной диетологии такие скачки называются «эффект йо-йо». Знаете, игрушка такая, два диска на веревочке: бросаете ее вниз — она подскакивает обратно. Так и ваш вес: сбросили — подскочил, сбросили — подскочил.
Самое досадное, что с каждым разом вес подскакивает все выше, а сбросить его все сложнее. Почему так происходит, можно ли прекратить эти бешеные игры? Рассказывает Григорий Павловский, врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat:
У каждого человека есть физиологический вес, свойственный его телу. У кого-то 37-й размер ноги, у кого-то — 42-й. У кого-то голубые глаза, у кого-то карие. У кого-то рост 160 см, у кого-то — 170. С этим никто спорить не пытается. А вот представления о «нормальном весе» или хотя бы о соотношении роста и веса нам активно и даже агрессивно навязывают извне.
Физиологический вес — это не точка, а диапазон (сет-поинт) с разбросом примерно 3-5 кг. То есть неправильно говорить, что «ваш нормальный вес 62 кг». Правильно признать, что ваш сет-поинт — 60-65 кг. В этих пределах вес может колебаться — и это не йо-йо.
Йо-йо начинается, когда вы садитесь на диету (весите 65, а хотите весить 53). Какой-то злой человек сказал вам, что носить одежду больше 44 размера неприлично — вы и поверили.
Помните статью про девушек, удерживающих вес? Двум из трех вообще не надо было худеть. Их тело протестует и стремится к своей физиологической норме. А третья похудела, ничего специально не предпринимая — тоже пришла к физиологической норме, но, пытаясь ее преодолеть, начала болеть.
Проблема в том, что вы постоянно находитесь под прессингом социальных требований к телу, фигуре, еде — вы садитесь на диету не потому, что вам это необходимо, а потому, что на вас давят.
Испытывая стыд и вину, вы голодаете. Теряя вес, хвалите себя и гордитесь собой. То есть ваши эмоции, так же, как и ваш вес, мечутся в режиме йо-йо: взлетают — падают, взлетают — падают. В процессе диеты вины становится меньше, жить легче. Но вы же нормальная девушка. Однажды наступает Новый год — и вы думаете, что заслужили хоть одну пироженку… И дальше начинаете в себя метать все, что не приколочено. Вес растет. Вместе с чувством вины.
Удержать вес после диеты могут примерно 15% людей. Сила воли тут ни при чем. Тут работают более древние инстинкты.
Эволюционный механизм устроен так, чтобы человек выжил. Человечество живет в ситуации изобилия всего-то лет 60 — в историческом плане это меньше минуты. Наши организмы не переключились на режим постоянной сытости. Они не верят в него. Вот почему после первой же диеты начинают набирать больше, чем отдавать. Голод грозит выживанию, значит, как только появляется еда, ее надо запасать. Это биологический механизм.
Ваш сет-поинт после первой-второй ограничительной диеты смещается вверх. То есть вы весили, допустим, 50-55 кг, это было вашей физиологической нормой. Теперь напуганное тело всеми силами будет держать последний рубеж — и ни шагу назад! Вашей новой нормой может стать 55-60 кг, а вернуться на прежний виток вам будет трудно.
Вы снова начнете ругать себя, не понимая, что вашей вины тут нет. Диеты, похудательные программы, жесткие ограничения, изнурительные физические нагрузки могут, в конце концов, привести к расстройствам пищевого поведения (булимии, анорексиии).
После завершения диеты вес растет не из-за тортиков, а из-за переедания. Переедание — это (в большинстве случаев) ответная реакция на голодание. Не будете голодать, не будете и переедать. Все просто.
Йо-йо — это не только метание веса и эмоций, это еще и метание вашего пищевого поведения от голодания к обжорству. Если режим питания становится нормальным, то и вес нормализуется. С этим надо обращаться не к диетологу, а к психологу и психотерапевту — специалисту по пищевому поведению.
Если вам не нравится ваш вес, но у вас нет приступов переедания, ваши анализы в норме, вы можете быстрым шагом пройти пару километров и не задохнуться, то вам не о чем беспокоиться. Если у вас нет проблем со здоровьем — не надо вам худеть.
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