У каждого из нас есть свои мечты и цели. Кто-то хочет стать более стройным, кто-то — более богатым, спокойным, рассудительным. Каждому из нас есть над чем поработать. Но как часто мы откладываем внесение важных изменений на завтра? Между тем, "завтра" превращается в "сегодня", и так продолжается до тех пор, пока мы не осознаем, что единственное препятствие на пути к свершению задуманного — мы сами.

Но бывают и поистине вдохновляющие истории. К примеру, мама троих детей, 37-летняя Кейси Гэммел (Casey Gemmell) из австралийского города Перт сумела взять себя в руки и похудела на целых 70 кг. Ради своей мечты, пишет Diply

После рождения первого ребенка Кейси начала стремительно набирать в весе, и после рождения третьего малыша женщина с ужасом обнаружила, что поправилась до 159 килограммов. Дабы не испытывать стыда перед самой собой, она просто прекратила взвешиваться.





A photo posted by Casey Gemmell (@beautifulu_pinup) on Dec 5, 2016 at 3:46pm PST





"Я знала, что материнство прибавило мне веса, но в своей голове не осознавала всю тяжесть проблемы", — рассказывает Кейси.







Но однажды все изменилось. Во время тематической вечеринки по случаю дня рождения сына Гэммел примерила наряд супергероя. Ей пришлось долго подыскивать подходящий размер. В пору ПОЧТИ пришелся лишь 5XL, да и тот был слегка тесноват.





A photo posted by Casey Gemmell (@beautifulu_pinup) on Dec 13, 2015 at 2:28am PST



Именно тогда женщина решила взяться за свою фигуру. По словам Гэммел, раньше она не занималась спортом и регулярно ела полуфабрикаты и фастфуд. В результате женщина решила похудеть, чтобы снова носить костюмы супергероинь. Но уже в качестве косплей-модели, а не "мамы-пышки". Она изменила диету, отказавшись от сдобы и сладкого, а также увлеклась фитнесом. Моя жизнь менялась с каждым днем, когда я бегала, и с каждым разом, когда вместо бургера я выбирала салат. A photo posted by Casey Gemmell (@beautifulu_pinup) on May 15, 2016 at 2:47am PDT