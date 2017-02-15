Ген известен как ETS-5. И отвечает он за возникновение чувства насыщения у червей и позывы ко сну после еды. Аналогичный ген есть и у людей. Значит, возможно разработать генную терапию, которая бы давала чувство насыщения при потреблении маленьких порций. Схема такова: когда в пищеварительной системе червя накапливается достаточно жира, его мозг получает сообщение о том, что пора прекратить любое передвижение.





Круглые черви — идеальный исследовательский материал. У человека и червей до 80% генов общие. И многие из них сопряжены с разными недугами. Семейство генов ETS у людей уже связывалось с ожирением. Теперь же было установлено: что конкретный ген контролирует потребление пищи через систему обратного отклика, связанную непосредственно с мозгом.