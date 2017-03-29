Хотите стать стройной всего за одну неделю? Тогда обратите внимание на то, что вы пьете! Предлагаем приготовить невероятно вкусный и полезный напиток, который уже через семь дней превратит вас в стройняшку! Свой рецепт имбирного чудо-лимонада предлагает онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура".
Имбирный напиток для похудения применяли красавицы Востока еще в древности. Активные компоненты, входящие в состав этого ароматного коктейля, стимулируют обменные процессы в организме, ускоряют кровообращение, а заодно повышают сопротивляемость инфекциям, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.
Как приготовить имбирный напиток для похудения:
Ингредиенты:
- 4–5 см корня имбиря
- 2–3 веточки свежей мяты
- 1 грейпфрут
- 1 ст. л. меда
- 500 мл воды
- щепотка корицы
- щепотка кардамона
Приготовление:
Корень имбиря и мяту мелко нарежь, измельчи при помощи блендера. Добавь корицу, кардамон и залей горячей водой. Оставь смесь настаиваться 30 минут.
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Когда жидкость остынет, процеди ее и добавь сок 1 грейпфрута и мед.
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В течение недели перед каждым обедом и ужином выпивай 200 мл этого напитка. Затем сделай перерыв на 7 дней и повтори курс. Эффективность средства проверена многими худеющими: спустя первую неделю жировая прослойка на животе и боках становится значительно тоньше!