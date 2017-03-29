Имбирный напиток для похудения применяли красавицы Востока еще в древности. Активные компоненты, входящие в состав этого ароматного коктейля, стимулируют обменные процессы в организме, ускоряют кровообращение, а заодно повышают сопротивляемость инфекциям, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Как приготовить имбирный напиток для похудения:

Ингредиенты:
  • 4–5 см корня имбиря
  • 2–3 веточки свежей мяты
  • 1 грейпфрут
  • 1 ст. л. меда
  • 500 мл воды
  • щепотка корицы
  • щепотка кардамона
Приготовление:

Корень имбиря и мяту мелко нарежь, измельчи при помощи блендера. Добавь корицу, кардамон и залей горячей водой. Оставь смесь настаиваться 30 минут.
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Когда жидкость остынет, процеди ее и добавь сок 1 грейпфрута и мед.
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В течение недели перед каждым обедом и ужином выпивай 200 мл этого напитка. Затем сделай перерыв на 7 дней и повтори курс. Эффективность средства проверена многими худеющими: спустя первую неделю жировая прослойка на животе и боках становится значительно тоньше!