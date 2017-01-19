По словам гуру диетологии, в рацион питания обязательно нужно включать овощи и фрукты с высоким содержанием воды — помидоры, арбузы, грейпфруты, огурцы и т.д. Лиза Хаим отметила, что эти растительные продукты не только содержат витамины, но и поддерживают водный баланс организма, что очень важно для активного обмена веществ.

Также врач советует завести привычку перекусывать не бутербродом или шоколадкой, — а строго твердым фруктом или овощем. Она объясняет: такие продукты долго пережевываются, что заставляет мозг получать сигналы о насыщении и не требовать еды дополнительно.

Для тела после тридцати важно получать достаточно белка, подчеркнула диетолог. "С возрастом потребность в белке увеличивается. После 30 лет женщине необходимо больше белка, чтобы поддерживать мышечную массу, а соответственно и тело в форме. Кроме того, белковая пища надолго сохраняет чувство сытости", — рассказала Хаим.

Помимо этого с возрастом обостряется проблема недостатка кальция, что тоже может сказаться на метаболизме, убеждена она. Следует чаще употреблять продукты, в которых содержится много кальция, посоветовала диетолог.

Еще один важный пункт для фигуры — сладкое. В идеале от него лучше отказаться полностью, а если очень сложно, все же уменьшить его употребление, сказала Лиза Хаим.

"Привычные сладости можно заменить фруктами и сухофруктами, горьким шоколадом. Если хотите баловать себя сладким, то готовьте его сами в домашних условиях из натуральных ингредиентов", — рекомендовала она.