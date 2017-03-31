Практически все девушки и не только, весной начинают худеть к лету. Диеты, спорт, голодание. Мы предлагаем лайт-вариант: делайте разгрузочные дни. Это легко и не изнуряет наш организм, пишет "Новое время".
Весна – самое время для того, чтобы попробовать разгрузочные дни. Начинайте с одного дня в неделю, затем добавьте еще один. Вы скоро почувствуете, что сил стало больше, да и лишние килограммы начнут заметно уходить. Выбирайте меню на свой вкус!
1. Фруктовый день
За день постарайтесь съесть 1,5 кг различных фруктов, разделив их на несколько приемов. Обязательно хорошо пережевывайте! И не забывайте пить много жидкости.
2. День сыроедения
На завтрак приготовьте фруктовый салат или мюсли с большим количеством свежих фруктов, а на обед и ужин сделайте себе салат из натертой моркови с растительным (оливковым) маслом, лимоном и зеленью.
3. Картофельно-творожный день
С утра приготовьте мюсли с обезжиренным творогом, на обед съешьте отварной картофель в мундире с обезжиренным творогом и зеленью, на ужин – картофельный салат со свежим огурцом и маринадом из творога, горчицы и лимонного сока. Дневная норма – не больше полкило картофеля и столько же творога.
4. Кисломолочный день
Дневная норма – пять стаканов кефира или чистого йогурта (желательно домашнего приготовления). В зависимости от ваших вкусовых предпочтений напиток можно подсластить свежими фруктами или приправить зеленью, чесноком или тмином.
5. Рисовый день
Сварите 150 г необработанного риса. На завтрак и ужин съешьте по 50 г отварного риса с тушеными яблоками или яблочным пюре, на обед – 50 г риса с тушеными помидорами.