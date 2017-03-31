Весна – самое время для того, чтобы попробовать разгрузочные дни. Начинайте с одного дня в неделю, затем добавьте еще один. Вы скоро почувствуете, что сил стало больше, да и лишние килограммы начнут заметно уходить. Выбирайте меню на свой вкус!





1. Фруктовый день





За день постарайтесь съесть 1,5 кг различных фруктов, разделив их на несколько приемов. Обязательно хорошо пережевывайте! И не забывайте пить много жидкости.





2. День сыроедения

На завтрак приготовьте фруктовый салат или мюсли с большим количеством свежих фруктов, а на обед и ужин сделайте себе салат из натертой моркови с растительным (оливковым) маслом, лимоном и зеленью.

3. Картофельно-творожный день

С утра приготовьте мюсли с обезжиренным творогом, на обед съешьте отварной картофель в мундире с обезжиренным творогом и зеленью, на ужин – картофельный салат со свежим огурцом и маринадом из творога, горчицы и лимонного сока. Дневная норма – не больше полкило картофеля и столько же творога.

