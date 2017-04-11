Когда мы говорим о пищевых расстройствах, на ум в первую очередь приходят анорексия и булимия. Эти болезни входят в список признанных психических расстройств.





Давно известно: не надо отказываться от еды полностью или переедать. Нужно просто есть в меру и выбирать полезные продукты. Сегодня последнее из панацеи превращается в орудие убийства.





Все больше людей отказываются от мяса, сахара, кофеина, переходят на сыроедение, критически оценивают содержание белков и углеводов.





Исследование крупнейшей социологической маркетинговой компании Nielsen, посвященное правильному питанию и образу жизни, подтвердило, что местные потребители сегодня стали более вдумчиво относиться к выбору повседневных продуктов, ориентироваться на здоровую еду.





Вопреки стараниям, люди, которые до мелочей продумывают, что есть, все равно болеют: из-за жестких ограничений в организме развивается нехватка питательных веществ. Кроме того, ощущение постоянного лишения себя чего-то вредно для психологического состояния.





Согласно исследованию, здоровое питание для большинства — это питание натуральное (овощи и фрукты, домашняя еда) и сбалансированное (без ГМО, диетическое, обогащенное витаминами и так далее).





Представители поколения миллениума (21–34 года) готовы переплачивать за полезные продукты. Эти люди ищут в магазинах еду с органическими ингредиентами и готовы заплатить больше.





За щепетильным стремлением просчитать норму белков и углеводов может скрываться депрессия и неуверенность в себе.