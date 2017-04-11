Впервые синдром "ночного едока" был зафиксирован в далеком 1955 году, хотя наверняка существовал еще на заре человечества. Возможно, он появился тогда, когда человечество (по крайней мере отдельная его часть) получило неограниченный доступ к пищевым ресурсам.





Хорошо известна, например, такая байка. К некоему врачу обратились члены одной семьи, которые жаловались, что по ночам кто-то подъедает запасы из холодильника. Врач решил остаться в их доме на ночь и проследить, что же происходит. В один и тот же час все домочадцы встали с постелей, пришли на кухню, открыли холодильник, достали еду и все это съели. Потом помыли посуду и отправились спать. Наутро никто из них ничего не помнил… Редчайший случай — вся семья страдала лунатизмом, который проявлялся вот в этих ночных "пиршествах"!





По словам медиков, причин, почему люди ночью хотят есть, может быть много. Например, день, полный чрезмерной активности и напряжения. Сейчас в таком темпе живут многие. По утрам мы выскакиваем из дома, перехватив лишь чашку кофе, в течение рабочего дня не можем позволить себе полноценного принятия пищи — лишь перекусы, а к вечеру так устаем, что даже ужинать не хочется. Но ночью, когда мы успокоились, организм начинает требовать свое, и мы бежим к холодильнику.





Другая распространенная причина ночного обжорства — стресс. Дело в том, что при стрессах надпочечники активно вырабатывают гормоны — кортизол, адреналин, норадреналин… Зато выработка так называемого "гормона радости" — серотонина — снижается. И у нас появляется желание "заесть" проблему, которая стала источником стресса. При этом тянет нас отнюдь не на фрукты и овощи, а на жирные продукты, выпечку, сладости. Некоторые даже специально держат рядом с кроватью кусок торта или тарелку с печеньем, чтобы, проснувшись, не бежать на кухню.





Разумеется, голод по ночам может терзать и тех, кто сидит на диете. Многие женщины, пытающиеся похудеть, жалуются, что в течение дня держатся, а ночью опустошают холодильник. Понятно, что от таких "диет" толку никакого.





Ночной голод могут вызвать и эндокринные проблемы. Например, у людей, страдающих диабетом, может резко снизиться уровень глюкозы в крови, и тогда ему необходимо поесть. Если диабетик сделал себе на ночь укол инсулина, но при этом не поужинал как следует, то это может привести даже к коме.





Еще одна причина — заболевания желудка, такие, как язва или гастрит. При этих недугах в больших количествах вырабатывается желудочный сок, и человек ест, чтобы убрать неприятные ощущения. Но, как правило, от ночных перекусов толку нет.





Наконец, человек может есть по ночам просто от скуки. Нередко так ведут себя те, кто работает в ночную смену, в охране: принятие пищи помогает как-то убить время.





Понятно, что последствия такого пищевого поведения могут быть только отрицательными. С набитым желудком сложно заснуть, возникают проблемы с пищеварением, как правило, растет и вес… Со временем могут развиться и хронические недуги. Поэтому ночным перекусам в любом случае следует сказать "нет".