Стратегия выражает суть действий, которые необходимы для того, чтобы достичь успеха и почувствовать себя счастливой. Она применима для самых разных областей нашей жизни. Провокационное название стратегии подтолкнуло к новым свершениям в борьбе с лишним весом и мне удалось сдвинуть его с мертвой точки. Кстати, на латыни sumo означает "выбирать" — и это тоже хорошее слово для тех, кто стремится стать стройной. Каждый день мы делаем выбор — съесть конфету или нет, пойти на пробежку или посмотреть сериал, винить в своей полноте наследственность или принять ответственность на себя.