Сколько раз я обещала себе начать худеть завтра, с понедельника, с 1 января! Наступал назначенный день — и ничего не происходило. Но однажды мне попалась книга Пола Макги "S.U.M.O. Заткнись и делай". И я поняла — вот та стратегия для худеющих, которая приведет меня к заветным цифрам на весах и к вешалкам с ярлычком 48 (для начала), пишет автор онлайн-журнала о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура", Ирина Агеева.
Стратегия выражает суть действий, которые необходимы для того, чтобы достичь успеха и почувствовать себя счастливой. Она применима для самых разных областей нашей жизни. Провокационное название стратегии подтолкнуло к новым свершениям в борьбе с лишним весом и мне удалось сдвинуть его с мертвой точки. Кстати, на латыни sumo означает "выбирать" — и это тоже хорошее слово для тех, кто стремится стать стройной. Каждый день мы делаем выбор — съесть конфету или нет, пойти на пробежку или посмотреть сериал, винить в своей полноте наследственность или принять ответственность на себя.