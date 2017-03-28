Однако, знойная красотка тут же добавила, что несмотря на страсть к картошке, ее пищевые привычки меняются в зависимости от того, готовится ли она к съемкам, или нет. Когда девушке предстоит проводить время перед камерой, она старается соблюдать более здоровый диетический режим.

Как выглядит стандартный рацион Маркл в рабочие дни? Ее утро начинается со стакана горяей воды с лимоном для разгона метаболизма, а завтрак состоит из овсяной каши, бананов и сиропа агавы.





На обед Меган обычно ест куриное филе или кусочек рыбы с гарниром из низкокалорийного салата и яблока, приправленного морской солью и миндальным маслом.





A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Oct 6, 2016 at 5:49pm PDT





А любимый вариант ужина актрисы состоит из цельнозерновой пасты с соусом из цукини и пармезана, и, конечно же, бокала вина.





В интервью Меган даже раскрыла секрет успеха своей фирменной пасты. Он заключается в соусе. Актриса медленно готовит кабачки в течение четырех-пяти часов, пока они не приобретут кремовую консистенцию.





"Соус становится таким нежным, что можно подумать, будто в нем тонны сливочного масла, но это только кабачок, вода и немного бульона", — утверждает Маркл.