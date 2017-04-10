После приема пищи из маленькой тарелки у человека остается ощущение, что он съел слишком мало (тарелка ведь такая "попалась") и идет за добавкой. В результате потребление калорий растет.





Таким образом ученые опровергли теорию американского доктора Брайана Вансинка, и доказали, что маленькие тарелки вредны. Тем, кто безрезультатно пытался похудеть по такой системе, следует вернуться к нормальным тарелкам, чтобы не набрать еще больше веса, утверждают исследователи.



