Еще недавно в качестве одного из способов похудеть предлагалось сменить большие тарелки на маленькие. Дескать, тогда и количество съедаемого уменьшится. Недавно ученые пришли к выводу, что маленькие тарелки не только не помогают снизить количество потребляемых калорий, но и вредят, пишет MyJane.ru.
После приема пищи из маленькой тарелки у человека остается ощущение, что он съел слишком мало (тарелка ведь такая "попалась") и идет за добавкой. В результате потребление калорий растет.
Таким образом ученые опровергли теорию американского доктора Брайана Вансинка, и доказали, что маленькие тарелки вредны. Тем, кто безрезультатно пытался похудеть по такой системе, следует вернуться к нормальным тарелкам, чтобы не набрать еще больше веса, утверждают исследователи.
Гораздо более эффективным способом борьбы с перееданием британские ученые считают использование тарелок контрастирующего с едой цвета. Такой подход действует наподобие "сигнала стоп", ведь человек может очень четко увидеть количество съеденной пищи, в то время как используя тарелку, цвет которой "сливается" с цветом еды, вы рискуете съесть больше на целых 20%, считают ученые.