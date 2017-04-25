Исследования, проведенные американскими учеными, обнаружили прямую связь между весом человека и тем, сколько он спит. Медики напомнили, что аппетит в человеческом организме контролируют два гормона — грелин (гормон голода) и лептин (гормон сытости). По их словам, уровень того и другого гормонов зависят от ночного отдыха: если человек не выспался, в его организме возрастет содержание грелина, стимулирующего аппетит, и понизится содержание лептина, из-за чего будет с запозданием ощущаться сытость.





Американские ученые выявили значительное повышение уровня содержания грелина в ночное время у людей, страдающих бессоницей. По мнению исследователей, именно возникающий гормональный дисбаланс и обеспечивает рост аппетита уже в дневные часы, приводящий в дальнейшем к обретению излишнего веса.





Помимо возникновения дисбаланса между грелином и лептином в результате недосыпания, недостаток сна приводит еще и к увеличению содержания в организме другого гормона — кортизола, отвечающего за стресс. Именно кортизол толкает человека на то, чтобы съесть что-нибудь "сладенькое" — высококалорийную пищу, цель которой всего лишь улучшить настроение.



