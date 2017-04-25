Американские специалисты пришли к заключению, что для профилактики ожирения важно нормально высыпаться, и, в частности, спать не менее 7,5 часов. Об их исследовании, в ходе которого была обнаружена корреляция между сном и похудением, рассказал медицинский журнал Psychoneuroendocrinoligy, сообщает Medikforum.ru.
Исследования, проведенные американскими учеными, обнаружили прямую связь между весом человека и тем, сколько он спит. Медики напомнили, что аппетит в человеческом организме контролируют два гормона — грелин (гормон голода) и лептин (гормон сытости). По их словам, уровень того и другого гормонов зависят от ночного отдыха: если человек не выспался, в его организме возрастет содержание грелина, стимулирующего аппетит, и понизится содержание лептина, из-за чего будет с запозданием ощущаться сытость.
Американские ученые выявили значительное повышение уровня содержания грелина в ночное время у людей, страдающих бессоницей. По мнению исследователей, именно возникающий гормональный дисбаланс и обеспечивает рост аппетита уже в дневные часы, приводящий в дальнейшем к обретению излишнего веса.
Помимо возникновения дисбаланса между грелином и лептином в результате недосыпания, недостаток сна приводит еще и к увеличению содержания в организме другого гормона — кортизола, отвечающего за стресс. Именно кортизол толкает человека на то, чтобы съесть что-нибудь "сладенькое" — высококалорийную пищу, цель которой всего лишь улучшить настроение.
Головной мозг сдерживает атаки кортизола выработкой гормона роста. В фазе глубокого сна гормон роста помогает организму перерабатывать жир в калории, что и позволяет в результате поддерживать нормальный вес и снижать избыточный. Но в случае бессонницы или недосыпа организм не успевает проделать эту работу и так происходит накопление жира.
Эксперт по проблемам сна — Майкл Бреус, работающий в реабилитационном центре "Саутуэст спайн энд спортс" (Скоттсдейл, Аризона), убежден, что взрослый человек должен спать не менее 7,5 часов в сутки, чтобы избегать увеличения веса. По мнению Бреуса, результаты проведенного исследования подтверждают: нормальный вес обусловлен тремя факторами — диетой, умеренной физической нагрузка и полноценным сном.