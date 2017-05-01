Модель рассказала, что экспресс-похудение ей пригодилось во время показа мод. Ей пришлось срочно готовиться к мероприятию, что заставило обратиться именно к сверхбыстрому похудению. Джессика рассказала, что с помощью такой диеты удастся бросить не более 3 килограммов за пять дней. То есть рассчитывать на очень резкое снижение веса килограмм на 10 не стоит. Но и этот результат за короткое время значителен.





A post shared by Jessica Hart (@1jessicahart) on Jan 6, 2017 at 2:49pm PST