Джессика Харт, знаменитая модель, заявила, что женщина может похудеть всего лишь за пять дней. Она рассказала, что ей самой удалось достигнуть такого результата, поэтому она знает, что говорит. Харт поведала, каким образом за короткое время можно привести свое тело в порядок. Она надеется,что своими советами помогла многим девушкам мира, информирует supreme2.ru.
Модель рассказала, что экспресс-похудение ей пригодилось во время показа мод. Ей пришлось срочно готовиться к мероприятию, что заставило обратиться именно к сверхбыстрому похудению. Джессика рассказала, что с помощью такой диеты удастся бросить не более 3 килограммов за пять дней. То есть рассчитывать на очень резкое снижение веса килограмм на 10 не стоит. Но и этот результат за короткое время значителен.
Женщине, которая хочет похудеть, следует принимать лишь полужидкую пищу. Для этого нужно измельчать в блендере огурцы, а также другие овощи. Из другой еды позволяется омлет и рыба. Их лучше есть утром или вечером. При этом нужно забыть о перекусах и позаботиться о равномерном сне.