В чем суть такого питания?





Соблюдать такую диету следует не менее десяти дней. Но больше одного раза в месяц ее повторять нельзя.





С понедельника по четверг можно употреблять обычную пищу, но при этом сокращать ее количество вдвое. А с пятницы необходимо строго соблюдать диету. В чем ее суть? Необходимо каждое утро перед едой выпивать стакан молока с чайной ложкой меда. Что дает этот напиток?





Молоко содержит кальций йод, калий, магний, хлор, цинк, медь, олово, фтор, селен, кобальт, железо, витамины группы В, органические кислоты, полезные белки и жирные кислоты. Молоко нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой системы, регулирует водно-солевой обмен, улучшает зрение, помогает при бессоннице. А мед – очень полезный продукт, который содержит более 300 ценных веществ. Это витамины (группы В, С, Е, К, А), макро- и микроэлементы (йод, алюминий, никель, натрий, бор, сера, хлор, кальций, магний, кобальт и многие другие), аминокислоты, сахара, ферменты, алкалоиды, органические и неорганические кислоты, дубильные вещества, фитогормоны, фитонциды и многое другое. Как видите, состав очень богатый. Мед налаживает обмен веществ, укрепляет иммунитет, убивает болезнетворные бактерии в желудке и кишечнике.





При употреблении молочно-медового напитка активизируется обмен веществ, организм очищается от шлаков и токсинов, а также получает необходимые питательные вещества и микроэлементы.





Кроме этого полезного напитка, следует употреблять молоко с медом и какао. Какао содержит жирные кислота, пищевые волокна, много микро- и макроэлементов, витамины А, РР, Е, группы В, углеводы, растительный белок, сахара. Этот продукт препятствует старению организма, улучшает кровоток, восстанавливает силы.





Как видите, эти продукты очень полезны и по отдельности. Если же их смешать, то целебных свойств будет больше вдвойне. Полезные напитки не только помогут стать стройнее, но и укрепят здоровье.





Как составить меню, что можно есть в течение дня?





Утром на голодный желудок необходимо выпить молоко с медом. После этого через полчаса можно завтракать.





Что приготовить на завтрак? Это может быть йогурт или нежирный творог. При желании можно приготовить овощной салат. Второй завтрак должен состоять из фруктов, лучше всего цитрусовых. Кроме того, нужно выпить стакан минеральной воды.





На обед следует приготовить овощной суп или мясо с салатом. Подойдет также рыба. И мясо, и рыбу необходимо варить, тушить или запекать. Жарить нельзя.





Полдник должен состоять из медового напитка. Можно приготовить его с какао или только с молоком. Если чувствуете сильный голод, приготовьте легкий овощной салатик.





Что касается ужина, он должен быть неплотным. Подойдет винегрет, овощное рагу, рыба. А перед сном необходимо выпить молочно-медовый напиток (с какао или без него).





Раз в неделю следует готовить молочный обед – это 200 г творога или белого нежирного сыра, стакана йогурта и двух чайных ложек меда. Имейте в виду, что в день можно съесть только три ложки меда, не больше.



