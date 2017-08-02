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Мы едим не только салатные листья и капусту. Специалист по питанию о плюсах и минусах сыроедения

DELFI Woman
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Что значит "быть сыроедом"
Ābolu, gurķu, ingvera un zaļās tējas smūtijs
Foto: Shutterstock

Сыроедение — система питания, в которой полностью исключается употребление всякой пищи, подвергшейся тепловой обработке. Такой образ жизни набирает сегодня все больше поклонников, но вокруг него все еще витает множество стереотипов и мифов.Один из них связан, к примеру, с тем, что сыроеды питаются исключительно салатными листьями, что они при таком питании становятся исхудавшими и заболевают множеством недугов. На деле же рацион сыроедов может быть очень разнообразным. О том, что значит "быть сыроедом" Delfi Viņa рассказывает специалист по питанию, руководитель центра ReCure Гуна Биланде.

По сути, сыроедение является самой древней из существовавших когда-либо диет. Это понятие подразумевает под собой целую систему принятия пищи, а не жевание какого-нибудь салатного или капустного листа, как нередко считают люди со стороны. Стоит отметить, что каждый из нас придерживается определенной диеты. Раньше, когда люди еще не использовали огонь, не готовили мясо и птицу, именно фрукты, овощи, ягоды, зелень и зерновые были основой основ его рациона.

Термически необработанная пища содержит в себе особые ферменти или энзимы, которые помогают нашему организму переваривать еду и усваивать питательные вещества с максимальной эффективностью. В свою очередь, в термически обработанной пище ферменты видоизменяются, и организм вынужден тратить дополнительную энергию на усвоение такой еды. К тому же, при термической обработке продуктов погибает большинство содержащихся в них витаминов.

Сыроедческая еда или "Raw food" (англ.) — это свежая, полноценная и естественная пища, которая не была подвергнута рафинированию, химической обработке, денатурации или нагреванию при температуре выше 42°C, и, таким образом, она в себе сохранила все полезные для человеческого организма витамины и микроэлементы.

И еще кое-что: хотя некоторые люди действительно подходят к вопросам своего питания с долей фанатизма, сыроедение — это вовсе не религия и не сектантство.

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Что значит "быть сыроедом"

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DELFI Woman

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