Начался пост. Многие следуют ему: кто-то для души, кто-то для здоровья. Passion.ru дарит подборку правил — наши советы предостерегут вас от самых распространенных ошибок постящихся.
- 1. Правило №1: не отказывайтесь от молока и яиц
- 2. Правило №2: введите в рацион витамины, соевые продукты
- 3. Правило №3: ограничьте употребление мучного
- 4. Правило №4: правильный дневной рацион
- 5. Правило № 5: больше фруктов и разных круп
- 6. Правило №6: используйте рыбу жирных сортов
- 7. Правило №7: из поста надо правильно выходить