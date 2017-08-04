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Оливки не спасут: ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает только богатым

DELFI Woman
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Оливки не спасут: ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает только богатым
Foto: Shutterstock

Средиземноморская диета действительно полезна для здоровья и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но последнее исследование показывает, что в полной мере ее плюсами смогут насладиться лишь люди, имеющие высокий доход, пишет Euractiv.

Средиземноморская диета была составлена из пищевых привычек жителей Греции, Южной Италии и Испании. Она включает в себя обильное потребление оливкового масла, бобовых, злаков, фруктов и овощей, моллюсков и морской рыбы, молочных продуктов и качественного вина (в умеренных объемах) ,а также некоторого количества красного мяса и птицы.

Но по данным нового итальянского исследования, лишь социально привилегированные люди на самом деле могут насладиться всеми плюсами, которые несет для здоровья эта система питания.

Ученые из научно-исследовательского центра IRCCS Neuromed проанализировали данные о 18 000 человек в возрасте старше 35 лет, и пришли к выводу, что те, кто следует средиземноморской диете, в среднем имеют на 15% меньший риск развития сердечных заболеваний, что было также доказано и в ходе других исследований в прошлом.

Оливки не спасут: ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает только богатым
Foto: Shutterstock

Однако, впервые исследование показало, что преимущества средиземноморской диеты вовсе не одинаковы для всех людей — на это значительно влияет социально-экономическое положение каждого человека.

Преимуществами диеты могут в полной мере насладиться лишь те, чей годовой семейный доход в сумме равен €40 000 и более. А для людей с низкими доходами и низким уровнем образования, польза средиземноморской диеты для здоровья сердечно-сосудистой системы является гораздо меньшей, а в некоторых случаях и вовсе не проявляется.

Исследователи объясняют этот вывод отчасти тем, что большинство состоятельных людей в рамках этой системы питания могут позволить себе употреблять большее количество разнообразных фруктов, овощей, рыбы, цельного зерна и других здоровых продуктов по сравнению с менее обеспеченными слоями населения.

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DELFI Woman

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