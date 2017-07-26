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Отвечает эксперт: насколько в действительности вреден маргарин

DELFI Woman
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Отвечает эксперт: насколько в действительности вреден маргарин
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Что полезнее — сливочное масло или маргарин? Мнения людей по этой теме разделились. Одни убеждены, что в натуральном сливочном масле не может быть ничего вредного, а маргарин производится промышленным путем, поэтому изначально не может быть здоровым продуктом. Другие же считают его более диетическим. В то же время диетологи сегодня указывают на то, что растительные жиры являются более здоровыми, чем продукты животного происхождения . Чтобы разобраться в вопросе, DELFI Viņa адресовала его специалисту по питанию.

Эксперты объясняют, что не нужно опасаться ни сливочного масла, ни маргарина, но следует обращать внимание на то, имеются ли в их составе трансжиры. В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в растителных маслах. В больших количествах они образуются в качестве побочных продуктов в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина (заменителя масла какао) из подсолнечного масла.

Доказано, что потребление трансжиров приводят к увеличению сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. В связи с этим ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют отказываться от потребления трансжиров.

"В свою очередь, если мы приобретаем качественный растительный продукт, заменяющий сливочное масло, то его можно использовать в пищу ежедневно. Самая же большая проблема заключается в том, что мы слишком часто употребляем готовую продукцию, которая содержит в себе трансжиры. Мы едим переработанную пищу, у нас еще не вошло в привычку питаться простой и полезной едой. Люди слишком охотно покупают так называемую комфортную пищу (convenience food), готовую к употреблению, но она производится промышленным путем, и не является полезной для нашего организма", — подчеркивает гастроэнтеролог Ирита Родерте.

Нам стоило бы избегать готовой продукции и полуфабрикатов, так как только во время приготовления пищи дома мы сами можем контролировать качество и количество используемого жира. Ирита Родерте.

Примером этичной практики можно назвать производителей маргарина, которые обращают внимание общественности на вред трансжиров, и производят продукцию, отвечающую современным стандартам и рекомендациям диетологов. Европейская ассоциация производителей маргарина определила, что входящие в нее компании не могут производить маргарин, в составе которого трансжиры превышали бы 2% от общего веса продукта.

Люди должны образовываться и следить за изменениями в стандартах. К примеру, я сама не так давно для себя открыла, что маргарин больше не подвергается гидрогенизации, и я уверена, что большая часть моих коллег также все еще думает, что маргарин является смесью гидрогенизированных растительных жиров. Эва Катайя, специалист по правильному питанию.

"В настоящее время потребителям действительно доступны виды маргарина, в которых трансжиры сведены к минимуму, потому что при их производстве больше не используется гидрогенизированное масло. Человек должен смотреть состав приобретаемого продукта, так как все указано на этикетке. Но, к сожалению, на полках магазинов все еще доступен плохой маргарин — в основном речь здесь идет о продукции, которая производится за пределами ЕС. Однажды я сама купила такой маргарин, а потом прочитала, что трансжиров в нем (на 100 г продукта 100) было 20%, и в нем были гидрогенизированные и частично гидрогенизированные, а также переэтерифицированные масла, а значит хороших жирных кислот, омега-3 и омега-6 там даже при желании было бы не найти! Это был не продукт, а просто катастрофа. Но ведь есть маргарин, состав которого читать — настоящая радость", — рассказывает руководитель школы вегетарианской диеты Vegus Дита Ласе.

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DELFI Woman

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