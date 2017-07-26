Отвечает эксперт: насколько в действительности вреден маргарин

Что полезнее — сливочное масло или маргарин? Мнения людей по этой теме разделились. Одни убеждены, что в натуральном сливочном масле не может быть ничего вредного, а маргарин производится промышленным путем, поэтому изначально не может быть здоровым продуктом. Другие же считают его более диетическим. В то же время диетологи сегодня указывают на то, что растительные жиры являются более здоровыми, чем продукты животного происхождения . Чтобы разобраться в вопросе, DELFI Viņa адресовала его специалисту по питанию.
Эксперты объясняют, что не нужно опасаться ни сливочного масла, ни маргарина, но следует обращать внимание на то, имеются ли в их составе трансжиры. В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в растителных маслах. В больших количествах они образуются в качестве побочных продуктов в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина (заменителя масла какао) из подсолнечного масла.
"В настоящее время потребителям действительно доступны виды маргарина, в которых трансжиры сведены к минимуму, потому что при их производстве больше не используется гидрогенизированное масло. Человек должен смотреть состав приобретаемого продукта, так как все указано на этикетке. Но, к сожалению, на полках магазинов все еще доступен плохой маргарин — в основном речь здесь идет о продукции, которая производится за пределами ЕС. Однажды я сама купила такой маргарин, а потом прочитала, что трансжиров в нем (на 100 г продукта 100) было 20%, и в нем были гидрогенизированные и частично гидрогенизированные, а также переэтерифицированные масла, а значит хороших жирных кислот, омега-3 и омега-6 там даже при желании было бы не найти! Это был не продукт, а просто катастрофа. Но ведь есть маргарин, состав которого читать — настоящая радость", — рассказывает руководитель школы вегетарианской диеты Vegus Дита Ласе.