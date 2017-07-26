Отвечает эксперт: насколько в действительности вреден маргарин

Что полезнее — сливочное масло или маргарин? Мнения людей по этой теме разделились. Одни убеждены, что в натуральном сливочном масле не может быть ничего вредного, а маргарин производится промышленным путем, поэтому изначально не может быть здоровым продуктом. Другие же считают его более диетическим. В то же время диетологи сегодня указывают на то, что растительные жиры являются более здоровыми, чем продукты животного происхождения . Чтобы разобраться в вопросе, DELFI Viņa адресовала его специалисту по питанию.

Эксперты объясняют, что не нужно опасаться ни сливочного масла, ни маргарина, но следует обращать внимание на то, имеются ли в их составе трансжиры. В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в растителных маслах. В больших количествах они образуются в качестве побочных продуктов в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина (заменителя масла какао) из подсолнечного масла.

Доказано, что потребление трансжиров приводят к увеличению сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. В связи с этим ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют отказываться от потребления трансжиров.





"В свою очередь, если мы приобретаем качественный растительный продукт, заменяющий сливочное масло, то его можно использовать в пищу ежедневно. Самая же большая проблема заключается в том, что мы слишком часто употребляем готовую продукцию, которая содержит в себе трансжиры. Мы едим переработанную пищу, у нас еще не вошло в привычку питаться простой и полезной едой. Люди слишком охотно покупают так называемую комфортную пищу (convenience food), готовую к употреблению, но она производится промышленным путем, и не является полезной для нашего организма", — подчеркивает гастроэнтеролог Ирита Родерте.



Нам стоило бы избегать готовой продукции и полуфабрикатов, так как только во время приготовления пищи дома мы сами можем контролировать качество и количество используемого жира. Ирита Родерте.

Примером этичной практики можно назвать производителей маргарина, которые обращают внимание общественности на вред трансжиров, и производят продукцию, отвечающую современным стандартам и рекомендациям диетологов. Европейская ассоциация производителей маргарина определила, что входящие в нее компании не могут производить маргарин, в составе которого трансжиры превышали бы 2% от общего веса продукта.

