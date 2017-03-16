Похудение без диет: несколько стратегий для разного веса

В историях успешного похудения часто читаешь о том, что бывшая "стройная" одежда послужила отличным стимулом для избавления от лишнего веса. Да, если вам необходимо сбросить 3-4 кг, можно продолжать носить юбку или брюки, которые стали с трудом застегиваться — это действительно становится дополнительной мотивацией.





Одна моя знакомая рассказывала, что во время похудения (у нее было около пяти лишних кг) всегда садилась ужинать в своих любимых тесных джинсах, не застегивавшихся на верхнюю пуговицу, и таким образом удерживала себя от переедания по вечерам. Если вам необходимо сбросить от 15 лишних кг и больше, нужен прямо противоположный подход, чтобы достичь успеха.





Прежде всего, подберите одежду, в которой вы будете чувствовать себя удобно и уверенно, даже если она больше 50-го размера. Не упорствуйте: забег на длинную дистанцию должен быть комфортным. Не откладываете поход в парикмахерскую: вот когда похудею, тогда и сделаю себе стильную прическу.





Модель Линда Евангелиста рассказывала в интервью, что, пережив тяжелейшую депрессию, набрала много лишних килограммов. Первое, что она сделала, когда решила привести себя в порядок — отправилась к своему мастеру и попросила подстричь и перекрасить ее. После этого она вернула себе форму, встретила счастливую любовь и родила ребенка.