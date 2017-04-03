Пять лучших продуктов питания для безупречной кожи

На первом месте — один из самых популярных продуктов питания, хорошо знакомый нам с детства. Семечки прекрасно справляются с проблемой сухой кожи. Они содержат жирные кислоты Омега-3, которые сражаются с воспалениями, вызываемыми прыщами. Кроме того, семечки полезны для пищеварения и нормальной работы кишечника.

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Виноград. Эти ягоды насыщены витамином С, который необходим нашему организму для производства коллагена — основного строительного материала безупречной кожи. А поскольку у винограда низкий гликемический индекс, он не вызывает вспышек уровня сахара в крови. Этот показатель нужно держать в стабильном состоянии для замедления натуральных процессов старения.

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Миндаль. Обладает противовоспалительным эффектом, предотвращающем прыщи. Жирные кислоты Омега-3 усиливают процессы метаболизма, помогая коже выглядеть более гладко и сияюще.



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Йогурт. Является пробиотиком и защищает кожу от экземы и прыщей. Нутриенты вроде цинка, витамина Е и фосфора делают йогурт натуральным косметическим продуктом.



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Зеленый чай. В нем содержатся полифенолы, защищающие кожу от ультрафиолетового излучения. В зеленом чае также имеются антиоксиданты, они замедляют процессы старения и делают кожу более молодой.



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