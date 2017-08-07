Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

В рамках недавнего исследования ученые выяснили, что сахар вызывает гораздо большую зависимость, чем... кокаин. Неудивительно, что множество людей по всему миру не может отказаться от сладостей и страдает ожирением и диабетом. Вместе с Power of Positivity мы изучили вопрос сладкого "наркотика" и выяснили, что выход из положения все же есть.

Многие люди даже не подозревают, что их любовь к сладкому переросла в губительную для здоровья зависимость — психология человека устроена таким образом, что симптомы этой "сладкой болезни" очень долгое время остаются незаметными для самого больного. Вот три главных признака того, что вы слишком сильно пристрастились к сахару:





1. Вам хочется есть определенные продукты, даже когда вы не голодны.

2. Вы знаете, что вам не стоит есть сладкое, но, тем не менее, едите его.

3. После приема пищи вы чувствуете себя уставшими, вздувшимися, вам не хватает энергии, потому что вы переедаете.





Как в случае и с любой другой зависимостью, отказ от сахара может быть для вас невероятно трудным. Для того, чтобы не сорваться, нужна железная сила воли и твердая мотивация. Самыми трудными будут первые дни, но, если вы действительно решили начать следить за питанием и больше не разрушать свое здоровье, то у вас все получится.

Откажитесь от сахара сразу



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Звучит жестко, но в случае с сахаром этот способ намного лучше, чем постепенное снижение "дозы". Ведь сахар вызывает стойкое привыкание, и даже небольшое наличие его в вашем рационе почти гарантирует срыв — вы снова начнете поедать запрещенные сладости.





Отказ от сахара означает, что вам придется вычеркнуть из своего рациона полуфабрикаты, мучные изделия и все искусственные подсластители. Внимательно читайте состав продуктов и возвращайтн на полку все, что содержит сахар, трансжиры, гидрогенизированные жиры и глутамат натрия.

Выбирайте правильные углеводы

Foto: Shutterstock Мы имеем в виду растительные углеводы — овощи, которые практически не содержат крахмала — это зелень, брокколи, спаржа, грибы, лук, цуккини, паприка. Избегайте мучнистых и сладких овощей — картофель, батат, тыкву, свеклу. Сведите к минимуму употребление зерновых и бобовых культур. Цель сахарного детокса — поддерживать как можно более низкий уровень сахара в крови.

Больше жира и белка

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Чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, ешьте продукты, богатые полезными жирами и белком — так вам будет меньше хотеться сладкого и вы будете чувствовать себя сытыми. Выбирайте экологичные продукты без гормонов и антибиотиков. Ешьте семечки, орехи, яйца, рыбу, курицу и мясо. Полезные жиры содержатся в оливковом и нерафинированном кокосовом масле, авокадо и жирной рыбе, богатой жирными кислотами омега-3.

Выбросите все, что может вас спровоцировать

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У большинства людей есть в рационе такой продукт, съев ложечку или кусочек которого, уже невозможно остановиться. У кого-то это Нутелла, кто-то теряет голову при виде мороженого.





Выбросите те продукты, которые могут соблазнить вас, и ограничьте доступ к их приобретению, иначе во время детокса они не дадут вам покоя, и в один момент вы можете просто не сдержаться. Особенно срывы вероятны в первые несколько дней. Чтобы не поддаться соблазну, просто удалите его источник.

Сделайте приоритетом здоровый сон



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Сон — лучший способ перезарядить организм, чтобы он не посылал вам сигналов о желании отведать быстрых углеводов. Отсутствие нормального сна влияет на уровень гормонов аппетита — повышается уровень грелина (гормона голода) и понижается уровень гормонов, подавляющих аппетит. Когда мы плохо отдохнули или не выспались, мы переедаем, а когда мы устали, мы выбираем сахар и углеводы. Спите не меньше 7 часов и детокс будет проходить гораздо легче.





Вышеупомянутые пять советов помогут вам уменьшить тягу к сладкому и сделают "сахарный детокс" эффективным. Помните, что сахар вызывает крайне устойчивую зависимость, поэтому в первые дни детокса будет нелегко. Также не забывайте о том, что следует пить достаточное количество воды, заниматься спортом и больше находиться на свежем воздухе.