Пять здоровых альтернатив классическим блинчикам и оладьям

За что вы больше всего любите блинчики? Я — за состояние, в которое они меня погружают. Ощущение заботы, семейной теплоты и уюта, когда никуда не нужно торопиться и когда "все дома". У меня четкая ассоциация между блинчиками и радостью, так как в детстве почти каждое воскресенье мама готовила нам изумительные блины или оладьи. Мои любимые наполнители прошлого — гречишный мед и сгущенка. А по праздникам — икра и копченый лосось.

А за что вы больше всего НЕ любите блинчики?

За белую муку? Сахар? Яйца? Наверняка вы, как и я, уже не первый год экспериментируете с различными подходами к здоровому питанию, и блинчики, конечно, никак не вписываются в полезный рацион.

Именно поэтому, не желая отказываться от любимого детского лакомства, но желая иметь хорошее здоровье, пищеварение и фигуру, я за последние годы проверила на себе массу рецептов если не самых полезных, то уж точно, не самых вредных, оладий и блинов. И в этом посте я поделюсь с вами своими любимыми рецептами, проверенными и одобренными моими самыми-самыми близкими.

В моем доме последние 3 года нет ни белой муки, ни белого сахара, и я легко справляюсь без них, не отказывая себе при этом в удовольствиях. Согласитесь, здорово ведь между полезными завтраками — кашами, смузи и омлетами — иногда оторваться на блинчиках, особенно если они не такие уж и вредные.

Я предпочитаю выпекать блинчики на топленом масле (гхи). У него есть масса преимуществ по сравнению со всеми другими маслами. Также отлично подходит кокосовое масло, если организм его хорошо усваивает (мой относится к нему не очень, но все западные фанаты ЗОЖ клянутся, что это лучший растительный вариант масла для приготовления пищи). Его плюс в том, что при нагревании оно не превращается в нечто опасное, закупоривающее сосуды (как другие растительные масла).

И последнее: я практически никогда не следую рецептам тютелька в тютельку, поэтому и самой сложно прописать все пропорции, тем более, что, как я узнавала от профессиональных шеф-поваров, в любом приготовлении пищи всегда много нюансов, начиная с продуктов и заканчивая влажностью климата, в котором вы находитесь. Поэтому все дозировки у меня приблизительные.

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