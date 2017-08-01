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Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара

DELFI Woman
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Жажда сладкого
Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара
Foto: Shutterstock

Если вы устали бороться с непроходящим "спасательным кругом" на талии или постоянными проблемами с пищеварением, то пора взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Возможно, ваше тело пытается вам сказать, что вам нужно перестать употреблять сахар, пишет The Hearty Soul.

У людей, которые злоупотребляют продуктами с высоким содержанием сахара, часто проявляются одинаковые симптомы. Узнаете некоторые и по себе? Попробуйте снизить или исключить потребление сахара, и вы увидите, что это не так уж и трудно, особенно, когда вы видите результаты в своем здоровье и красоте.

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Жажда сладкого

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DELFI Woman

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