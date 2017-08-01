Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара

Если вы устали бороться с непроходящим "спасательным кругом" на талии или постоянными проблемами с пищеварением, то пора взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Возможно, ваше тело пытается вам сказать, что вам нужно перестать употреблять сахар, пишет The Hearty Soul.