Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара

Если вы устали бороться с непроходящим "спасательным кругом" на талии или постоянными проблемами с пищеварением, то пора взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Возможно, ваше тело пытается вам сказать, что вам нужно перестать употреблять сахар, пишет The Hearty Soul.
У людей, которые злоупотребляют продуктами с высоким содержанием сахара, часто проявляются одинаковые симптомы. Узнаете некоторые и по себе? Попробуйте снизить или исключить потребление сахара, и вы увидите, что это не так уж и трудно, особенно, когда вы видите результаты в своем здоровье и красоте.