Шесть продуктов питания, успешно подавляющих аппетит

Яблоки. Они насыщены растворимыми волокнами. Исследователи некоторое время назад установили, что женщины, которые употребляют всего три яблока в день, худеют значительно сильнее по сравнению с теми их ровесницами, которые вообще не едят яблок. При этом речь не идет о каких-то специфических диетах.

Бобы. Любимое блюдо всех вегетарианцев успешно подавляет аппетит. В нем множество волокон, оно также обладает низким гликемическим индексом, который удерживает под контролем уровень сахара и тягу к углеводам.





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Яйца. Употребление насыщенных белками яиц подавляет аппетит за счет снижения уровня гормона голода грелина. Именно из-за него мы и ощущаем голодные спазмы. Исследователи недавно выяснили, что употребляющие на завтрак яйца люди за весь день поглощают на 438 калорий меньше по сравнению с теми, кто не ест яиц.





Свекла. Одни из самых низкокалорийных и полезных для здоровья продуктов. Содержит много волокон для удержания аппетита под контролем и нормальной работы пищеварительной системы.





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Грибы. Не важно, какие именно грибы вы предпочитаете, почти все они содержат мало калорий. Зато в них высокое содержание калия и важнейших минералов, включая селен и ниацин. А они разгоняют метаболизм и обеспечивают ощущение сытости.





Капуста. Если вы хотите не только похудеть, но и поправить здоровье, то лучше капусты ничего не сыскать. Она насыщена фитонутриентами и волокнами, целительными для самочувствия и для талии.

