В нас часто борются два желания: одно — оставаться стройными и красивыми, и другое — съесть этот замечательный брауни (круассан, яблочный пирог и т.д.). Ругать себя бесполезно — сладкий вкус нам, во-первых, необходим, и, во-вторых, зависимость от сладкого является одной из самых сильных и стойких, пишет Organicwoman.ru.
Мозг постоянно нуждается в глюкозе, он питается глюкозой и впитывает ее как губка. Когда сладкий вкус полностью исключается, мозг может заявить о своем несогласии через боль. Поэтому, старый бабушкин способ убрать головную боль стаканом горячего сладкого чая работает. То же относится и к клеткам нервной системы. В случае, если они не получают питания, мы ощущаем это в виде раздражительности.
Два органа, дающих команду всем системам тела, функционируют в соответствии с уровнем сахара в крови. Поэтому нам просто необходимо есть сладкое. Что касается зависимости от сладкого, мозг эволюционно считает сладкую пищу более безопасной. Это идет от наших предков, которые питались подножным кормом, и сладкая ягода была едой, а горькая часто оказывалась ядом. Сложилось так, что зависимость от сладкого не только не уступает наркотической, но даже сильнее.
Это подтверждают ученые. В 2007 году проводился эксперимент на крысах, которым давали сладкую воду и кокаин. Крысы выбирали сладкую воду, увеличивали концентрацию кокаина, и все-равно каждый раз выбиралась сладкая вода. Отсюда выводы:
- Сладкое нам необходимо
- Сладкое вызывает гиперчувствительность, при которой мы легко можем потерять контроль.
Сахар сахару рознь
Никогда раньше человек не сталкивался с таким невероятным количеством рафинированного сахара, как сегодня. 80 % продуктов на полках супермаркетов содержат рафинированный сахар в той или иной форме. И это становится ловушкой. Почему? Рафинированный сахар очень быстро усваивается организмом, для его переработки не нужны пищеварительные ферменты, из тонкого кишечника он моментально впитывается в кровь. Мы чувствуем прилив энергии и удовольствие сразу же, так как центры удовольствия в также мозге активизируются.
Вроде бы хорошо: и мы довольны, и мозг, и нервная система без усилий получили поддержку. Но белый рафинированный сахар, который так быстро и хорошо попадает в кровь и разносится по телу, очищен от всего полезного. В процессе раффинированния удаляются все витамины, минералы, и остаются лишь пустые калории.
Что происходит дальше?
Для усвоения сахара нужны витамины группы В, то есть организм расходует свои запасы витаминов В, что является ударом по иммунитету.
Как сладкая вода делает липкими руки, так же рафинированный сахар, попадая в кровь, делает ее липкой и вязкой, что бьет по сердечно-сосудистой системе и по всему организму. Ведь с кровью мы получаем питание в каждую клеточку.
Сахар обожают микробы, а это, в свою очередь, ведет к гнилостным процессам, и самый видимый из них — кариес. Список можно продолжить…
Рафинированный сахар не только очевидно присутствует во всей промышленной выпечке, кондитерских изделиях, булках-плюшках, пирожных-мороженых, но и прячется в соках, соусах, газированных напитках, в молочных продуктах, полуфабрикатах. Именно поэтому так важно правильно выбирать источники необходимого топлива для мозга и хорошего настроения.