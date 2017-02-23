Мозг постоянно нуждается в глюкозе, он питается глюкозой и впитывает ее как губка. Когда сладкий вкус полностью исключается, мозг может заявить о своем несогласии через боль. Поэтому, старый бабушкин способ убрать головную боль стаканом горячего сладкого чая работает. То же относится и к клеткам нервной системы. В случае, если они не получают питания, мы ощущаем это в виде раздражительности.





Два органа, дающих команду всем системам тела, функционируют в соответствии с уровнем сахара в крови. Поэтому нам просто необходимо есть сладкое. Что касается зависимости от сладкого, мозг эволюционно считает сладкую пищу более безопасной. Это идет от наших предков, которые питались подножным кормом, и сладкая ягода была едой, а горькая часто оказывалась ядом. Сложилось так, что зависимость от сладкого не только не уступает наркотической, но даже сильнее.





Это подтверждают ученые. В 2007 году проводился эксперимент на крысах, которым давали сладкую воду и кокаин. Крысы выбирали сладкую воду, увеличивали концентрацию кокаина, и все-равно каждый раз выбиралась сладкая вода. Отсюда выводы:

Сладкое нам необходимо

Сладкое вызывает гиперчувствительность, при которой мы легко можем потерять контроль.