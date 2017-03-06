За окном весна, а значит самое время начинать подготовку к летнему сезону. Но что делать, если вы на дух не переносите отварную курицу с брокколи и категорически не хотите отказываться от сладкого? Мы проконсультировались с диетологами и подобрали для вас три самые вкусные и эффективные диеты, пишет Passion.ru.
Для многих модное слово "детокс" стало даже не диетой, а образом жизни. Это метод очищения организма от токсинов, накопившихся вследствие загрязненной среды, стрессов и неправильного питания. Знакомим с нашим первым пунктом подробнее:
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