1 4 Детокс

Foto: Shutterstock Passion.ru За окном весна, а значит самое время начинать подготовку к летнему сезону. Но что делать, если вы на дух не переносите отварную курицу с брокколи и категорически не хотите отказываться от сладкого? Мы проконсультировались с диетологами и подобрали для вас три самые вкусные и эффективные диеты, пишет Passion.ru Для многих модное слово "детокс" стало даже не диетой, а образом жизни. Это метод очищения организма от токсинов, накопившихся вследствие загрязненной среды, стрессов и неправильного питания. Знакомим с нашим первым пунктом подробнее: 1. Детокс

Детокс 2. Шоколадная диета

Шоколадная диета 3. Суповая диета 1 4 Детокс

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