Медики из знаменитой американской Клиники Майо выяснили, что ограничение приема углеводов является наиболее эффективной стратегией борьбы с лишним весом. Однако в том же самом отчете говорится о том, что эта диета полезна для здоровья только на протяжении первых шести месяцев перед тем, как скорость метаболизма начнет замедляться. Врачи проанализировали обширный объем информации по любителям разных диет с января 2005 по апрель 2016. Выяснилось, что люди худели на 3-4 кг больше на низкоуглеводной диете, чем на диете с низким количеством жира в течение полугода.

Однако через 6 месяцев эта разница начинала растворяться, и в конце концов совершенно исчезала. Выяснилось, что жесткое ограничение в приеме углеводов часто приводило к более значительному употреблению мяса. Во многих случаях это увеличивало содержание мясных белков в рационе, что повышало риск смертности и рака за счет увеличения артериального давления, холестерина и сахара в крови. Прочим, это воздействие не было столь заметным у людей, которые следовали мясной диете, не содержащей углеводов, только 6 месяцев.





Авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на огромную популярность подобного рода диет, в отношении них имеется удивительно малый объем научной литературы, хотя популяризаторы этих рационов активно продвигают их в качестве полезных для здоровья. Те люди, которые рассматривают для себя возможность использования низкоуглеводной диеты, должны помнить о том, что ее польза распространяется не на очень продолжительный период времени.

