В серии из пяти экспериментов ученые анализировали, как привлекательность партнера влияет на выбор блюд. Мужчины тратили деньги на дорогие напитки и блюда, стараясь впечатлить женщин. Женщины же своим выбором низкокалорийных, легких блюд, вероятно, стремились показать заботу о своем здоровье и красоте. Это поведение соответствовало распространенному мнению о том, что женщины оценивают в мужчинах состоятельность, а мужчины в женщинах — внешность и здоровье.





Также мужчины не показали определенных предпочтений относительно состава заказываемых блюд. В экспериментах, проведенных с людьми одного пола, такого эффекта не наблюдалось.