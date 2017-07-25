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Ученые: сахарозаменители способствуют набору лишнего веса

DELFI Woman
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Ученые: сахарозаменители способствуют набору лишнего веса
Foto: Shutterstock

Многие пытаются сбросить лишние килограммы, заменив в своем питании сахар на искусственные подсластители. Последние исследования доказывают, что заменители сахара не только не помогают похудеть, но наоборот способствуют набору лишнего веса, пишет Delfi Viņa с отсылкой на Medical Daily.

Ученые поясняют, что пересмотрели 40 проведенных исследований и пришли к выводу, что нет никаких оснований считать, что искусственные подсластители способны помочь в борьбе с лишним весом. Более того, они могут способствовать ожирению, появлению диабета и других проблем со здоровьем. Впрочем, исследования не выявили и вредных свойств этих веществ.

Самые большие опасения ученых насчет употребления искусственных подсластителей вызывает тот факт, миллионы людей по всему миру употребляют эти продукты, но очень мало людей участвовало в клинических тестах, доказывающих их эффективность. К тому же в клинических испытаниях не было доказано, что подсластители помогают сбросить вес.

Сахарозаменители стали популярными благодаря отсутствию в них калорий, но известно, что в перспективе низкокалорийные подсластители намного вреднее для здоровья чем обычный сахар. Специалисты рекомендуют тщательно изучить доступную информацию о подсластителе, прежде чем начать его употребление, а также не забывать, что сам по себе отказ от сахара не сделает вашу фигуру идеальной.

Говоря о вреде сахара, диетолог Андис Бреманис отмечает, что негативное влияние сахара на здоровье человека сильно преувеличено: "Сахар — не яд, и нет необходимости полностью исключать его из рациона. Это углевод, который быстро усваивается организмом, обеспечивая быстрый приток энергии. По сути — это хорошая вещь, которая иногда может даже работать как лекарство, но его нужно употреблять крайне умеренно, как и все остальные хорошие вещи".

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DELFI Woman

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