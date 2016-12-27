При этом 42 процента опрошенных признались, что просто расслабились, а 22 процента считают, что лишились необходимости производить впечатление на мужчину после того, как вышли за него замуж. Не менее четверти женщин заявили, что начали переедать из-за огорчения от того, что день свадьбы уже позади.





Каждая третья из опрошенных женщин сказала, что в первый год семейной жизни им было сложно придерживаться принципов здорового питания. Многие отметили, что до этого мотивацией для них служило желание выглядеть стройнее в свадебном платье.





Каждая пятая заявила, что начала полнеть еще во время медового месяца. Отмечается также, что у 21 процента женщин в первый же год после замужества возникают семейные конфликты из-за набранных килограммов.