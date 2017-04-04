Казалось бы, от стресса можно только похудеть. Если в нашей жизни случается что-то плохое, то аппетит напрочь пропадает. Мы мало едим (или не едим какое-то время вообще), и талия, соответственно, уменьшается.





Но откуда тогда взялось выражение "заедать стресс"? Если бы стрессовое состояние действовало на всех абсолютно одинаково, то полных людей на планете было бы гораздо меньше.





Психологи часто говорят, что лишний вес — это психологическая защита. Пережив неурядицы на работе, в личной и семейной жизни, мы пытаемся компенсировать отрицательные эмоции шоколадом или пирожными. Чем чаще возникают стрессовые ситуации, тем чаще требуется нам такая "компенсация".