Одной из привычек, тормозящих скорость обмена веществ в организме, как отмечают эксперты, является манера постоянно нервничать. Медики напоминают: в стрессе тело переходит в режим экономии, сберегая энергию и накапливая жир, этот физиологический принцип закрепился в ходе эволюции.





По их словам, нужно не допускать того, чтобы уровень гормона стресса в крови увеличивался. Необходимо отучать себя от привычки переживать по пустякам. Врачи советуют осваивать правильное дыхание — методику, доступную практически каждому.





"Когда вы чувствуете, что сейчас будет взрыв, отложите дела в сторону и сделайте глубокий и медленный вдох через нос, чтобы грудная клетка постепенно расширилась. Затем, когда грудь наполнится воздухом, так же медленно выдохните через рот", — поделились эксперты одним из приемов успокоения.





Другим крайне вредным для метаболизма фактором, убеждены диетологи, является нерегулярное питание — когда пропуск приемов пищи чередуется с перееданием.



