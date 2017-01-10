Российские диетологи предлагают «раскачивать» обмен веществ, чтобы быстрее вернуть в форму испорченную за время новогодних каникул фигуру. Для этого, по их мнению, следует избавиться от нескольких привычек, пишет Medikforum.ru.
Одной из привычек, тормозящих скорость обмена веществ в организме, как отмечают эксперты, является манера постоянно нервничать. Медики напоминают: в стрессе тело переходит в режим экономии, сберегая энергию и накапливая жир, этот физиологический принцип закрепился в ходе эволюции.
По их словам, нужно не допускать того, чтобы уровень гормона стресса в крови увеличивался. Необходимо отучать себя от привычки переживать по пустякам. Врачи советуют осваивать правильное дыхание — методику, доступную практически каждому.
"Когда вы чувствуете, что сейчас будет взрыв, отложите дела в сторону и сделайте глубокий и медленный вдох через нос, чтобы грудная клетка постепенно расширилась. Затем, когда грудь наполнится воздухом, так же медленно выдохните через рот", — поделились эксперты одним из приемов успокоения.
Другим крайне вредным для метаболизма фактором, убеждены диетологи, является нерегулярное питание — когда пропуск приемов пищи чередуется с перееданием.
Для активации обмена веществ они рекомендуют есть часто и понемногу: завтракать в течение 90 минут после пробуждения и затем принимать пищу так, чтобы интервалы между едой не превышали четырех часов. Привычка есть слишком мало овощей также внесена в список самых вредных.
Диетологи напомнили, что для процесса обмена веществ организму необходимо получать витамины, особенно магний и витамины группы В, играющие ключевую роль для метаболизма. Лучшим источником этих нутриентов являются именно овощи, которые, помимо прочего, содержат так много клетчатки, как никакие другие продукты.