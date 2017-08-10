Все такое вкусное: как есть в ресторанах без вреда для фигуры

Мы ходим в рестораны не только поесть, но и пообщаться с семьей и друзьями. Иногда кажется, что диета и походы в рестораны — явления взаимоисключающие, но это не так. Диетолог Уитни Стюарт утверждает, чтобы наслаждаться обедом в ресторане, не надо себя ограничивать в питании. Как диетолог она считает, что слова нужно подкреплять действием, и на своем примере рассказывает, как можно питаться в ресторанах без вреда для здоровья.

Совет №1: Выбирайте подходящий ресторан

Для начала Стюарт советует просмотреть меню ресторанов в интеренете, чтобы определить, какую еду там подают. Она считает, что итальянские рестораны могут быть не самым лучшим выбором, так как там подают пшеничные макароны и белый хлеб — оба продукта богаты вредными углеводами. Если вы все-таки хотите отведать итальянской кухни, выбирайте те заведения, которые специализируются на морепродуктах.





Где здесь питательная ценность? Этот хлеб — враг вашей диеты, хоть он и изумителен на вкус. Стюарт считает, что если в меню есть блюда с хорошим количеством белка и зеленым гарниром, то в такой ресторан можно идти смело. Такой выбор будет полезным.