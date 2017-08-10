Все такое вкусное: как есть в ресторанах без вреда для фигуры

Если вы стараетесь питаться правильно, то походы в кафе, закусочные и рестораны могут подорвать ваш режим питания. Ресторанная еда зачастую содержит слишком много сахара или соли, что сводит результат вашей диеты на нет. Business Insider рассказал, как заказывать еду в ресторане и не навредить вашей диете.
Мы ходим в рестораны не только поесть, но и пообщаться с семьей и друзьями. Иногда кажется, что диета и походы в рестораны — явления взаимоисключающие, но это не так. Диетолог Уитни Стюарт утверждает, чтобы наслаждаться обедом в ресторане, не надо себя ограничивать в питании. Как диетолог она считает, что слова нужно подкреплять действием, и на своем примере рассказывает, как можно питаться в ресторанах без вреда для здоровья.
Блюда, которые Уитни заказывает в местных ресторанах, она публикует в своем Instagram и еженедельном разделе "Что заказала бы Уитни" своей новостной рассылки
Совет №1: Выбирайте подходящий ресторан
Для начала Стюарт советует просмотреть меню ресторанов в интеренете, чтобы определить, какую еду там подают. Она считает, что итальянские рестораны могут быть не самым лучшим выбором, так как там подают пшеничные макароны и белый хлеб — оба продукта богаты вредными углеводами. Если вы все-таки хотите отведать итальянской кухни, выбирайте те заведения, которые специализируются на морепродуктах.
Где здесь питательная ценность? Этот хлеб — враг вашей диеты, хоть он и изумителен на вкус. Стюарт считает, что если в меню есть блюда с хорошим количеством белка и зеленым гарниром, то в такой ресторан можно идти смело. Такой выбор будет полезным.
Совет №2: Не стесняйтесь просить заменить продукт, если блюдо не подходит вашей диете
К примеру, когда Стюарт идет в мексиканский ресторан, она просит заменить чипсы к сальсе и гвакамоле на свеже огурцы и цуккини. Насладиться вкусным соусом ведь можно и без вреда для фигуры!
Совет №3: научитесь разбираться в меню
Стюарт рекомендует избегать калорийных закусок, а вместо этого выбрать богатое белком главное блюдо и дополнить его полезным гарниром. К примеру, сибас и тушеные овощи подходят друг другу просто идеально.
Кроме того, остерегайтесь салатов, в которых мало овощей и много соуса. Крутоны в салатах — лишний источник углеводов, не несущий в себн никакой полезной питательной ценности.
И еще — большинство ресторанов в меню не указывают размер порции овощей, поэтому Стюарт рекомендует заказывать двойную порцию зеленого гарнира.Побольше овощей, пожалуйста!
Совет №4: Следите, чтобы в блюде были полезные жиры, отвечающие за чувство сытости
Если вы заказали салат, то добавьте к нему авокадо или яйцо. Если вы взяли тушеные овощи, то добавьте оливкового масла. Клетчатка также способствует насыщению, но она есть во всех овощах.
Авокадо и копченый лосось обеспечат вас здоровыми жирами, постным протеином, а черника — кладезь витаминов.
Совет №5: Когда вы определились с блюдом, заказывайте первым, чтобы не соблазниться другими вариантами и не передумать
Ваш друг заказал макароны с сыром, и это очень вкусно. Закажите быстрее его, чтобы не передумать и не заказать такую же порцию жира и углеводов.
Стюарт считает, что, услышав, что заказывают ваши друзья, очень легко передумать и заказать блюдо, за которое потом вы будете себя ругать.
Вы получите такое же удовольствие от обжаренного тофу с диким рисом, как ваш друг от своего стейка.