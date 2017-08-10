LV

Все такое вкусное: как есть в ресторанах без вреда для фигуры

DELFI Woman
Оставить комментарий
Все такое вкусное: как есть в ресторанах без вреда для фигуры
Foto: Shutterstock

Если вы стараетесь питаться правильно, то походы в кафе, закусочные и рестораны могут подорвать ваш режим питания. Ресторанная еда зачастую содержит слишком много сахара или соли, что сводит результат вашей диеты на нет. Business Insider рассказал, как заказывать еду в ресторане и не навредить вашей диете.

Мы ходим в рестораны не только поесть, но и пообщаться с семьей и друзьями. Иногда кажется, что диета и походы в рестораны — явления взаимоисключающие, но это не так. Диетолог Уитни Стюарт утверждает, чтобы наслаждаться обедом в ресторане, не надо себя ограничивать в питании. Как диетолог она считает, что слова нужно подкреплять действием, и на своем примере рассказывает, как можно питаться в ресторанах без вреда для здоровья.

Блюда, которые Уитни заказывает в местных ресторанах, она публикует в своем Instagram и еженедельном разделе "Что заказала бы Уитни" своей новостной рассылки

Совет №1: Выбирайте подходящий ресторан

Для начала Стюарт советует просмотреть меню ресторанов в интеренете, чтобы определить, какую еду там подают. Она считает, что итальянские рестораны могут быть не самым лучшим выбором, так как там подают пшеничные макароны и белый хлеб — оба продукта богаты вредными углеводами. Если вы все-таки хотите отведать итальянской кухни, выбирайте те заведения, которые специализируются на морепродуктах.

Где здесь питательная ценность? Этот хлеб — враг вашей диеты, хоть он и изумителен на вкус. Стюарт считает, что если в меню есть блюда с хорошим количеством белка и зеленым гарниром, то в такой ресторан можно идти смело. Такой выбор будет полезным.

Совет №2: Не стесняйтесь просить заменить продукт, если блюдо не подходит вашей диете

К примеру, когда Стюарт идет в мексиканский ресторан, она просит заменить чипсы к сальсе и гвакамоле на свеже огурцы и цуккини. Насладиться вкусным соусом ведь можно и без вреда для фигуры!

Совет №3: научитесь разбираться в меню

Стюарт рекомендует избегать калорийных закусок, а вместо этого выбрать богатое белком главное блюдо и дополнить его полезным гарниром. К примеру, сибас и тушеные овощи подходят друг другу просто идеально.

Кроме того, остерегайтесь салатов, в которых мало овощей и много соуса. Крутоны в салатах — лишний источник углеводов, не несущий в себн никакой полезной питательной ценности.

И еще — большинство ресторанов в меню не указывают размер порции овощей, поэтому Стюарт рекомендует заказывать двойную порцию зеленого гарнира.Побольше овощей, пожалуйста!

Совет №4: Следите, чтобы в блюде были полезные жиры, отвечающие за чувство сытости

Если вы заказали салат, то добавьте к нему авокадо или яйцо. Если вы взяли тушеные овощи, то добавьте оливкового масла. Клетчатка также способствует насыщению, но она есть во всех овощах.

Авокадо и копченый лосось обеспечат вас здоровыми жирами, постным протеином, а черника — кладезь витаминов.

Совет №5: Когда вы определились с блюдом, заказывайте первым, чтобы не соблазниться другими вариантами и не передумать

Ваш друг заказал макароны с сыром, и это очень вкусно. Закажите быстрее его, чтобы не передумать и не заказать такую же порцию жира и углеводов.

Стюарт считает, что, услышав, что заказывают ваши друзья, очень легко передумать и заказать блюдо, за которое потом вы будете себя ругать.

Вы получите такое же удовольствие от обжаренного тофу с диким рисом, как ваш друг от своего стейка.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

Пять способов, которые помогут вам отказаться от сахара и не сорваться

"Люди хотят быть худыми, а не здоровыми". Специалист по питанию о снобизме и внутренней гармонии
Больше жира – меньше талия. Плюсы и минусы диеты на жирных продуктах

Больше жира – меньше талия. Плюсы и минусы диеты на жирных продуктах
Все такое вкусное: как есть в ресторанах без вреда для фигуры

Все такое вкусное: как есть в ресторанах без вреда для фигуры

Vida Press

Семь интересных фактов о принцессе Диане, о которых вы даже не догадывались

Стать счастливее за 10 секунд. Как одна утренняя привычка поможет улучшить вашу жизнь

Стать счастливее за 10 секунд. Как одна утренняя привычка поможет улучшить вашу жизнь

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса (1)

Стильные веяния следующего сезона, которые стоит примерить уже сейчас

Стильные веяния следующего сезона, которые стоит примерить уже сейчас

подробнее
Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса (1)

Vida Press

Семь интересных фактов о принцессе Диане, о которых вы даже не догадывались

Стать счастливее за 10 секунд. Как одна утренняя привычка поможет улучшить вашу жизнь

Стать счастливее за 10 секунд. Как одна утренняя привычка поможет улучшить вашу жизнь

"Наездница" и "Ложечка". Плюсы и минусы восьми самых популярных сексуальных поз по версии латвийских мужчин (5)

Ученые выяснили, по каким причинам люди сегодня изменяют чаще всего

Ученые выяснили, по каким причинам люди сегодня изменяют чаще всего (1)

подробнее
Только на woman
Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

roulinga

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса