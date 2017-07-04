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Звездная диета. Как не толстеть от одного запаха еды

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Звездная диета. Как не толстеть от одного запаха еды
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Рак — спокойный созерцатель, который наслаждается жизнью. Он ценит изысканные вкусы и весьма придирчив. Раки отлично готовят, особенно для своей семьи. И раз сейчас Солнце в знаке Рака, то Delfi Orākuls подробно рассказывает об их диете.

Раки довольно предрасположены к полноте. Из всех знаков зодиака они занимают третье место по количеству складок на животе. Надо отметить, что это не плохо и не хорошо, просто Раки одинаково легко как набирают, так и сбрасывают лишние килограммы.

Раки могут начать толстеть уже в юном возрасте и причина колебаний веса всегда кроется в эмоциях. Как с этим быть? По возможности избегайте негативных эмоций и не заедайте стресс.

На Раков как ни на кого больше работают теории приливов и отливов, растущей и убывающей Луны. Ракам следует отказаться от сладостей до полнолуния, особенно от пирожных и тортов. Кстати, их форма также влияет на Раков — круглые сладости быстрее откладываются в виде килограммов на бедрах и ягодицах. Ракам противопоказаны четыре белых продукта — соль, сахар, картофель и пшеничная мука. А молоко можно пить вволю.

Следите за временем — последний визит на кухню должен случиться не позже шести часов вечера. Кстати, фраза про "толстеть от одного лишь запаха" — к сожалению, чистая правда про Раков. Поэтому хорошая вентиляция в доме не роскошь, а необходимость, особенно, если стены квартиры граничат с другой квартирой. Соответственно, лучшее место для Раков — собственный дом с садом, клумбами и прудом с рыбами.

Если вы хотите сбросить лишний вес этим летом, то берите на вооружение этими советами: много плавайте, ходите в баню раз в неделю и пейте коктейли из ягод и молока (но не йогурта или кисломолочных продуктов). Кофе — с молоком, без сливок и сахара. Запретите себе любой хлеб. И самое главное — сон: чаще спите днем, на свежем воздухе, засыпайте в гамаке под яблоней, медитируйте на берегу моря.

PS. В каждом из нас есть что-то от Рака, но справедливости ради отметим, что не каждый Рак печален и со склонностью к полноте. Знак в гороскопе может находиться и в очень положительной позиции относительно еды и привычек питания.

Source info

rus.DELFI.lv

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