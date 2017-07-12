23 эффективных способа избавиться от "спасательного круга" на боках

Желаете избавиться от неэстетичных складок жира на животе и боках? Не станем обманывать – просто не будет, но и невозможного здесь ничего нет! Портал Fitday.com дает сразу 23 совета, которые помогут вам снова отлично выглядеть в брюках и облегающих платьях!

Автором нижеуказанных советов является известный американский тренер, мастер восточных единоборств, бегун, писатель и просто ярый поклонник здорового образа жизни Энди Пелокуин (Andy Peloquin).









2. Чаще ходите по лестницам . Общее время "пройденных ступенек" должно составлять не менее 20 минут в день. Если раньше вы предпочитали пользоваться лифтом, теперь можете о нем забыть.





3. Скачайте себе аппликацию-шагомер и ежедневно проходите по 10 000 шагов. Или замените хождение другими эффективными занятиями. Какими? Читайте здесь





4. Полчаса в день отводите на уборку дома и садовые работы (если у вас есть сад) — эти естественные для многих дела прекрасно дополняют занятия в спортивном зале.





5. Плавайте не менее 20 минут в день.





6. Каждый день начинайте с упражнений на пресс (начинайте хотя бы с одного захода по 30 раз) и 30-секундной планки. Уже через неделю вы заметите разницу.





7. Откажитесь от газировки. Огромное количество содержащегося в ней сахара осядает прямиком на ваших боках и животе, способствуя образованию "спасательного круга". Что произойдет с вами после отказа от сахара? Читайте здесь





8. Во время зарядки больше внимания уделяйте боковым мышцам. Для этого есть масса прекрасных упражнений. Смотрите видео





9. Работайте над мышцами спины и живота. Это в целом поможет уменьшить размеры талии и избавит от лишнего жира. А какая женщина не хочет иметь упругие и красивые ягодицы? Лучшие упражнения для идеальной попы можете найти здесь





10. Не забывайте о кардио. Каждый день посвящайте ему не менее 20 минут. Велосипед или бег — выбор за вами. Помните, что перекачивая кровь быстрее, наш организм более эффективно сжигает и лишний жир. Но для этого необходимо заниматься с определенной интенсивностью — если ваш пульс будет медленным, то от кардио особого смысла ждать не стоит. В то же время заниматься с пульсом выше 150 для кого-то может быть опасным — перед тренировками обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или кардиологом. Что еще нужно знать перед походом в спортивный зал? Здесь мы собрали для вас сразу 10 важных фактов.





11. Выбирайте цельнозерновые продукты вместо хлебобулочных изделий из рафинированной муки. Белая мука не приносит нашему организму ничего хорошего, вместо этого "одаривая" нас ухудшением работы ЖКТ и ожирением.





12. Прекратите пользоваться автомойкой. Помойте машину сами! Энергичные движения заставят вас как следует попотеть — отличная тренировка для наших "проблемных" участков тела.





13. Едете с семьей в торговый центр? Возьмите ребенка на руки, и носите его по магазинам до тех пор, пока не будете направляться к выходу.





14. Не менее 20 минут каждый день занимайтесь на велотренажере или используйте настоящий велосипед.





15. Не менее получаса в день занимайтесь интенсивной уборкой дома. За этот совет можете поблагодарить меня дважды — и дом будет чище, и вы стройнее.





16. Каждый день по 15-20 минут пляшите от души! Это замечательная смена деятельности поможет привести в порядок ваши мысли, поднимет уровень эндорфинов в вашей крови и заставит вас хорошенько пропотеть! Кстати, всего 20 минут диско или кадрили избавят от 114 калорий , — балета и твиста — от 125 калорий, а вальса и фокстрота — от 62 калории.





17. Вытащите свою скакалку и ежедневно используйте ее по 10–15 в день. Это один из лучших видов упражнений, которые помогают быстро избавиться от "балкончиков жира" на боках. Но учтите — если у вас имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом — перед применением скакалки обязательно посетите своего семейного врача или физиотерапевта. Как не навредить спине и суставам? Читайте здесь . А здесь можете узнать об упражнениях для укреплении суставов.





18. Удалите из рациона все "легкие" углеводы, не питайтесь на бегу и не пропускайте приемы пищи! Для утоления чувства голода и "запуска" правильной работы ЖКТ перед едой выпивайтн стакан теплой негазированной воды с кусочком лимона.





19. Сделайте свои тренировки комплексными — занимайтесь как верхней, так и нижней частью тела. Так вы сможете наиболее полноценно охватить все проблемные зоны. Отличный комплекс упражнений от Полины Киценко вы можете найти здесь





21. Пейте больше воды — у вас будет больше энергии для занятий спортом и улучшится обмен веществ.





22. Бросайте курить . Курение не только портит сердце и сосуды, но и замедляет метаболизм, лишая вас витальной энергии.





23. Больше играйте с детьми и домашними животными! Этот приятный вид отдыха настолько незаметно поможет вам похудеть, что вы очень сильно удивитесь!