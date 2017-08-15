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36 наиболее эффективных способов сжечь до 1000 калорий в час

DELFI Woman
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36 наиболее эффективных способов сжечь до 1000 калорий в час
Foto: Christopher Campbell / cc

Одна из главных причин, по которой мы занимаемся спортом и выполняем упражнения — это, безусловно, сжигание калорий. Как лучше это делать? Об этом рассказывает Business Insider.

Чтобы физическая нагрузка давала оптимальный и продолжительный результат, надо соблюдать одно очевидное правило, о котором многие забывают: занятия должны быть регулярными. Поэтому выбирайте те занятия, которые вам действительно нравятся. А если у вас слишком большой выбор, то остановитесь на том, что сжигает больше всего калорий.

Клиника Майо изучила результаты исследования Национального института здравоохранения США и составила список самых энергосжигающих занятий. Мы выстроили его в порядке возрастания количества калорий, который при занятиях этим видом активности сжигает за час человек весом 72 и 90 кг. В среднем женщины в США весят 76 кг, а мужчины — 88 кг.

Однако стоит отметить, что во всех перечисленных ниже видах физической активности возможно достигать разных уровней нагрузки, которые также зависят от разных факторов — от типа тела, пола, возраста, прикладываемых усилий и так далее. К тому же, сами по себе упражнения не способны помочь вам скинуть лишний вес — если вы хотите похудеть, то вам стоит обратиться к семейному врачу, чтобы определить ваш здоровый вес. Кроме того — снизьте потребление сахара, а также уменьшите порции потребляемой еды.

Список самых энергосжигающих занятий:

36. Хатха-йога: 183 калории/час | 228 калорий/час

В хатха-йоге практикуются определенные позы (асаны) и умственные упражнения, и в среднем за час сжигается 183 калории.

35. Неспешная прогулка (3 км/ч): 204 калории/час | 255 калорий/час

34. Боулинг: 219 калорий/час | 273 калории/час

Азартная игра в хорошей компании помогает сжечь несколько сотен калорий, но будьте осторожны — напитки и закуски могут свести ваши старания на нет.

33. Бальные танцы: 219 калорий/час | 273 калорий/час

32. Тай-чи: 219 калорий/час | 273 калорий/час

Тай-чи (тайцзицюань) — китайское боевое искусство с медленными и плавными движениями.

31. Гребля на каноэ: 256 калорий/час | 319 калорий/час

30. Езда на велосипеде (до 15 км/ч): 292 калорий/час | 364 калорий/час

29. Волейбол: 292 калории/час | 364 калорий/час

Если вы хотите играть в волейбол и сжигать больше калорий, играйте в волейбол на пляже: песок усложняет передвижение и требует больше энергии.

28. Силовая йога: 292 калории/час | 364 калорий/час

Силовая йога или, как ее еще называют, виньяса-йога, включает в себя упражнения со своим собственным весом и сжигает больше калорий, чем хатха-йога.

27. Гольф: 314 калорий/час | 391 калорий/час

Если вы сами носите сумку с клюшками, то нагрузка при занятиях гольфом увеличивается и позволяет сжечь больше калорий.

26. Спуск на лыжах или сноубординг: 314 калорий/час | 391 калория/час

25. Прогулка быстрым шагом (5 км/ч): 314 калорий/час | 391 калорий/час

24. Аэробика с малой нагрузкой: 365 калорий/час | 455 калорий/час

Аэробика с низкой нагрузкой обладает щадящим воздействием на суставы и подходит пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм или операций.

23. Орбитрек: 365 калорий/час | 455 калорий/час

22. Тяжелая атлетика: 365 калорий/час | 455 калорий/час

21. Каякинг: 365 калорий/час | 455 калорий/час

20. Водная аэробика: 402 калории/час | 501 калория/час

19. Плавание: 423 калории/час | 528 калорий/час

18. Пеший туризм: 438 калорий/час | 546 калорий/час

17. Гребной тренажер: 438 калорий/час | 546 калорий/час

16. Водные лыжи: 438 калорий/час | 546 калорий/час

Катание на водных лыжах "съедает" столько же калорий, что и вейкбординг.

15. Бег на лыжах: 496 калорий/час | 619 калорий/час

Бег на лыжах, особенно по пересеченной местности, — один из интенсивных видов спорта.

14. Туристический поход: 511 калорий/час | 637 калорий/час

13. Фигурное катание: 511 калорий/час | 637 калорий/час

12. Интенсивная аэробика: 533 калории/час | 664 калорий/час

11. Катание на роликах: 548 калорий/час | 683 калории/час

Этот расчет относится к неспешному катанию на роликовых коньках. В свою очередь атлеты развивают более высокие скорости и сжигают больше калорий.

10. Баскетбол: 584 калории/час | 728 калорий/час

9. Скалолазание: 584 калории/час | 728 калорий/час

8. Теннис: 584 калории/час | 728 калорий/час

7. Бег (8 км/ч): 606 калорий/час | 755 калорий/час

6. Бег вверх по лестнице: 657 калорий/час | 819 калорий/час

Для этой тренировки выберите длинную лестницу или специальный тренажер.

5. Плавание по дорожкам: 715 калорий/час | 892 калории/час

4. Таэквондо: 752 калории/час | 937 калорий/час

Таэквондо — интенсивный спорт, равный по энергозатратности с другими боевыми искусствами как муай-тай, джиу-джитсу и карате.

3. Футбол: 752 калории/час | 937 калорий/час

2. Прыжки со скакалкой: 861 калория/час | 1074 калорий/час

На вершине топа расположились два самых энергозатратных вида упражнений — прыжки со скакалкой и быстрый бег.

1. Бег (12 км/ч): 861 калория/час | 1074 калорий/час

В таком темпе вы сможете пробежать 1 км примерно за 5 минут.

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