36 наиболее эффективных способов сжечь до 1000 калорий в час

Одна из главных причин, по которой мы занимаемся спортом и выполняем упражнения — это, безусловно, сжигание калорий. Как лучше это делать? Об этом рассказывает Business Insider.
Чтобы физическая нагрузка давала оптимальный и продолжительный результат, надо соблюдать одно очевидное правило, о котором многие забывают: занятия должны быть регулярными. Поэтому выбирайте те занятия, которые вам действительно нравятся. А если у вас слишком большой выбор, то остановитесь на том, что сжигает больше всего калорий.
Клиника Майо изучила результаты исследования Национального института здравоохранения США и составила список самых энергосжигающих занятий. Мы выстроили его в порядке возрастания количества калорий, который при занятиях этим видом активности сжигает за час человек весом 72 и 90 кг. В среднем женщины в США весят 76 кг, а мужчины — 88 кг.
Однако стоит отметить, что во всех перечисленных ниже видах физической активности возможно достигать разных уровней нагрузки, которые также зависят от разных факторов — от типа тела, пола, возраста, прикладываемых усилий и так далее. К тому же, сами по себе упражнения не способны помочь вам скинуть лишний вес — если вы хотите похудеть, то вам стоит обратиться к семейному врачу, чтобы определить ваш здоровый вес. Кроме того — снизьте потребление сахара, а также уменьшите порции потребляемой еды.
Список самых энергосжигающих занятий:
36. Хатха-йога: 183 калории/час | 228 калорий/час
В хатха-йоге практикуются определенные позы (асаны) и умственные упражнения, и в среднем за час сжигается 183 калории.
35. Неспешная прогулка (3 км/ч): 204 калории/час | 255 калорий/час
34. Боулинг: 219 калорий/час | 273 калории/час
Азартная игра в хорошей компании помогает сжечь несколько сотен калорий, но будьте осторожны — напитки и закуски могут свести ваши старания на нет.
33. Бальные танцы: 219 калорий/час | 273 калорий/час
32. Тай-чи: 219 калорий/час | 273 калорий/час
Тай-чи (тайцзицюань) — китайское боевое искусство с медленными и плавными движениями.
31. Гребля на каноэ: 256 калорий/час | 319 калорий/час
30. Езда на велосипеде (до 15 км/ч): 292 калорий/час | 364 калорий/час
29. Волейбол: 292 калории/час | 364 калорий/час
Если вы хотите играть в волейбол и сжигать больше калорий, играйте в волейбол на пляже: песок усложняет передвижение и требует больше энергии.
28. Силовая йога: 292 калории/час | 364 калорий/час
Силовая йога или, как ее еще называют, виньяса-йога, включает в себя упражнения со своим собственным весом и сжигает больше калорий, чем хатха-йога.
27. Гольф: 314 калорий/час | 391 калорий/час
Если вы сами носите сумку с клюшками, то нагрузка при занятиях гольфом увеличивается и позволяет сжечь больше калорий.
26. Спуск на лыжах или сноубординг: 314 калорий/час | 391 калория/час
25. Прогулка быстрым шагом (5 км/ч): 314 калорий/час | 391 калорий/час
24. Аэробика с малой нагрузкой: 365 калорий/час | 455 калорий/час
Аэробика с низкой нагрузкой обладает щадящим воздействием на суставы и подходит пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм или операций.
23. Орбитрек: 365 калорий/час | 455 калорий/час
22. Тяжелая атлетика: 365 калорий/час | 455 калорий/час
21. Каякинг: 365 калорий/час | 455 калорий/час
20. Водная аэробика: 402 калории/час | 501 калория/час
19. Плавание: 423 калории/час | 528 калорий/час
18. Пеший туризм: 438 калорий/час | 546 калорий/час
17. Гребной тренажер: 438 калорий/час | 546 калорий/час
16. Водные лыжи: 438 калорий/час | 546 калорий/час
Катание на водных лыжах "съедает" столько же калорий, что и вейкбординг.
15. Бег на лыжах: 496 калорий/час | 619 калорий/час
Бег на лыжах, особенно по пересеченной местности, — один из интенсивных видов спорта.
14. Туристический поход: 511 калорий/час | 637 калорий/час
13. Фигурное катание: 511 калорий/час | 637 калорий/час
12. Интенсивная аэробика: 533 калории/час | 664 калорий/час
11. Катание на роликах: 548 калорий/час | 683 калории/час
Этот расчет относится к неспешному катанию на роликовых коньках. В свою очередь атлеты развивают более высокие скорости и сжигают больше калорий.
10. Баскетбол: 584 калории/час | 728 калорий/час
9. Скалолазание: 584 калории/час | 728 калорий/час
8. Теннис: 584 калории/час | 728 калорий/час
7. Бег (8 км/ч): 606 калорий/час | 755 калорий/час
6. Бег вверх по лестнице: 657 калорий/час | 819 калорий/час
Для этой тренировки выберите длинную лестницу или специальный тренажер.
5. Плавание по дорожкам: 715 калорий/час | 892 калории/час
4. Таэквондо: 752 калории/час | 937 калорий/час
Таэквондо — интенсивный спорт, равный по энергозатратности с другими боевыми искусствами как муай-тай, джиу-джитсу и карате.
3. Футбол: 752 калории/час | 937 калорий/час
2. Прыжки со скакалкой: 861 калория/час | 1074 калорий/час
На вершине топа расположились два самых энергозатратных вида упражнений — прыжки со скакалкой и быстрый бег.
1. Бег (12 км/ч): 861 калория/час | 1074 калорий/час
В таком темпе вы сможете пробежать 1 км примерно за 5 минут.