36 наиболее эффективных способов сжечь до 1000 калорий в час

Одна из главных причин, по которой мы занимаемся спортом и выполняем упражнения — это, безусловно, сжигание калорий. Как лучше это делать? Об этом рассказывает Business Insider.

Чтобы физическая нагрузка давала оптимальный и продолжительный результат, надо соблюдать одно очевидное правило, о котором многие забывают: занятия должны быть регулярными. Поэтому выбирайте те занятия, которые вам действительно нравятся. А если у вас слишком большой выбор, то остановитесь на том, что сжигает больше всего калорий.





Клиника Майо изучила результаты исследования Национального института здравоохранения США и составила список самых энергосжигающих занятий. Мы выстроили его в порядке возрастания количества калорий, который при занятиях этим видом активности сжигает за час человек весом 72 и 90 кг. В среднем женщины в США весят 76 кг, а мужчины — 88 кг.





Однако стоит отметить, что во всех перечисленных ниже видах физической активности возможно достигать разных уровней нагрузки, которые также зависят от разных факторов — от типа тела, пола, возраста, прикладываемых усилий и так далее. К тому же, сами по себе упражнения не способны помочь вам скинуть лишний вес — если вы хотите похудеть, то вам стоит обратиться к семейному врачу, чтобы определить ваш здоровый вес. Кроме того — снизьте потребление сахара, а также уменьшите порции потребляемой еды.

Список самых энергосжигающих занятий:

36. Хатха-йога: 183 калории/час | 228 калорий/час





В хатха-йоге практикуются определенные позы (асаны) и умственные упражнения, и в среднем за час сжигается 183 калории.





35. Неспешная прогулка (3 км/ч): 204 калории/час | 255 калорий/час





34. Боулинг: 219 калорий/час | 273 калории/час





Азартная игра в хорошей компании помогает сжечь несколько сотен калорий, но будьте осторожны — напитки и закуски могут свести ваши старания на нет.





33. Бальные танцы: 219 калорий/час | 273 калорий/час





32. Тай-чи: 219 калорий/час | 273 калорий/час





Тай-чи (тайцзицюань) — китайское боевое искусство с медленными и плавными движениями.





31. Гребля на каноэ: 256 калорий/час | 319 калорий/час





30. Езда на велосипеде (до 15 км/ч): 292 калорий/час | 364 калорий/час





29. Волейбол: 292 калории/час | 364 калорий/час





Если вы хотите играть в волейбол и сжигать больше калорий, играйте в волейбол на пляже: песок усложняет передвижение и требует больше энергии.





28. Силовая йога: 292 калории/час | 364 калорий/час





Силовая йога или, как ее еще называют, виньяса-йога, включает в себя упражнения со своим собственным весом и сжигает больше калорий, чем хатха-йога.





27. Гольф: 314 калорий/час | 391 калорий/час





Если вы сами носите сумку с клюшками, то нагрузка при занятиях гольфом увеличивается и позволяет сжечь больше калорий.





26. Спуск на лыжах или сноубординг: 314 калорий/час | 391 калория/час





25. Прогулка быстрым шагом (5 км/ч): 314 калорий/час | 391 калорий/час





24. Аэробика с малой нагрузкой: 365 калорий/час | 455 калорий/час





Аэробика с низкой нагрузкой обладает щадящим воздействием на суставы и подходит пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм или операций.





23. Орбитрек: 365 калорий/час | 455 калорий/час





22. Тяжелая атлетика: 365 калорий/час | 455 калорий/час





21. Каякинг: 365 калорий/час | 455 калорий/час





20. Водная аэробика: 402 калории/час | 501 калория/час





19. Плавание: 423 калории/час | 528 калорий/час





18. Пеший туризм: 438 калорий/час | 546 калорий/час





17. Гребной тренажер: 438 калорий/час | 546 калорий/час





16. Водные лыжи: 438 калорий/час | 546 калорий/час





Катание на водных лыжах "съедает" столько же калорий, что и вейкбординг.





15. Бег на лыжах: 496 калорий/час | 619 калорий/час





Бег на лыжах, особенно по пересеченной местности, — один из интенсивных видов спорта.





14. Туристический поход: 511 калорий/час | 637 калорий/час





13. Фигурное катание: 511 калорий/час | 637 калорий/час





12. Интенсивная аэробика: 533 калории/час | 664 калорий/час





11. Катание на роликах: 548 калорий/час | 683 калории/час





Этот расчет относится к неспешному катанию на роликовых коньках. В свою очередь атлеты развивают более высокие скорости и сжигают больше калорий.





10. Баскетбол: 584 калории/час | 728 калорий/час





9. Скалолазание: 584 калории/час | 728 калорий/час





8. Теннис: 584 калории/час | 728 калорий/час





7. Бег (8 км/ч): 606 калорий/час | 755 калорий/час





6. Бег вверх по лестнице: 657 калорий/час | 819 калорий/час





Для этой тренировки выберите длинную лестницу или специальный тренажер.





5. Плавание по дорожкам: 715 калорий/час | 892 калории/час





4. Таэквондо: 752 калории/час | 937 калорий/час





Таэквондо — интенсивный спорт, равный по энергозатратности с другими боевыми искусствами как муай-тай, джиу-джитсу и карате.





3. Футбол: 752 калории/час | 937 калорий/час





2. Прыжки со скакалкой: 861 калория/час | 1074 калорий/час





На вершине топа расположились два самых энергозатратных вида упражнений — прыжки со скакалкой и быстрый бег.





1. Бег (12 км/ч): 861 калория/час | 1074 калорий/час





В таком темпе вы сможете пробежать 1 км примерно за 5 минут.