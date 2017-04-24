Почему именно 10 000 шагов? Есть предположение, что в этом виноваты шагомеры.





Еще в 1964 году, в преддверии Олимпийских Игр в Токио, в Японии выпустили устройство под названием "манпо-кеи" — это дословно переводится как "шагомер 10 000 шагов".





Никакого научного обоснования у такого количества шагов не было — просто 10 000 считается счастливой цифрой в Японии, чем и воспользовались маркетологи. Современные фитнес-трекеры задают нам такую "цель" — пройти за день 10 000 шагов.





Рекомендация по нормативу шагов понравилась многим организациям, связанным со здравоохранением, и ее решили использовать для оценки ежедневной активности.





Британский Национальный форум по борьбе с ожирением, например, считает умеренной нагрузкой 7 000–10 000 шагов в день.





Но ведь физическая нагрузка не ограничивается шагами! Разберемся, чем можно заменить долгие прогулки, если на них нет времени или желания.