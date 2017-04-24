Проповедники здорового образа жизни предлагают ходить 10 000 шагов ежедневно. Хотя в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения на самом деле нет указаний по необходимому количеству шагов, многие выбирают именно этот параметр, чтобы измерять свою активность, пишет Здоровье.mail.ru.
Почему именно 10 000 шагов? Есть предположение, что в этом виноваты шагомеры.
Еще в 1964 году, в преддверии Олимпийских Игр в Токио, в Японии выпустили устройство под названием "манпо-кеи" — это дословно переводится как "шагомер 10 000 шагов".
Никакого научного обоснования у такого количества шагов не было — просто 10 000 считается счастливой цифрой в Японии, чем и воспользовались маркетологи. Современные фитнес-трекеры задают нам такую "цель" — пройти за день 10 000 шагов.
Рекомендация по нормативу шагов понравилась многим организациям, связанным со здравоохранением, и ее решили использовать для оценки ежедневной активности.
Британский Национальный форум по борьбе с ожирением, например, считает умеренной нагрузкой 7 000–10 000 шагов в день.
Но ведь физическая нагрузка не ограничивается шагами! Разберемся, чем можно заменить долгие прогулки, если на них нет времени или желания.
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