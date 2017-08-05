Дышите ровно: пять дыхательных упражнений для мгновенного расслабления

Мы воспринимаем дыхание как данность, и дышим автоматически, не задумываясь. Однако дыхание — мощный инструмент для настройки нашего организма. С помощью дыхания можно взбодриться и сконцентрироваться, а можно и расслабиться. Power of Positivity рассказывает о том, как можно справиться со стрессом и напряжением за несколько вдохов и выдохов.

Дыхание влияет не только на мозг, но и на сердце, пищеварительную систему и иммунитет. Помимо физических аспектов, дыханием мы можем регулировать свое эмоциональное и психическое состояние. Существует множество методик дыхания, однако основная практика такова:





1. Вдыхайте через нос, считая до пяти и фокусируясь на расширении живота.





2. Ненадолго задержите дыхание.





3. Полностью выдохните через рот. Выдох должен быть дольше вдоха.





Преимущество дыхательных практик заключается в том, что их можно выполнять в любое время и в любом месте. Если вы чувствуете тревогу или напряжение, попробуйте сделать несколько дыхательных упражнений. Будьте внимательны к себе, и как только вы распознали признаки стресса или психологического дискомфорта, — дышите, и совсем скоро вы снова обретете ясность ума и спокойствие.

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Сама Вритти Пранаяма (равное дыхание)

Примите удобное положение и закройте глаза. Прислушайтесь к ритму своего дыхания. Когда вы полностью расслабитесь, медленно вдыхайте, считая до четырех, и так же выдыхайте, считая до четырех. Эта техника направлена на равные вдохи выдохи. Вы можете считать до любого удобного вам числа, но главное, чтобы оно было единым для вдохов и выдохов.





Дышите так несколько минут.

Нади Шодхана Пранаяма (попеременное дыхание) Сядьте поудобнее, держите спину прямо, а плечи расслабьте. Положите левую руку на колено ладонью вверх. Приложите указательный палец правой руки к левой ноздре, а большой палец — к правой ноздре. Прижмите большой палец к правой ноздре и медленно выдыхайте через левую ноздрю. Вдохните через левую ноздрю, прижмите к ней указательный палец, и откройте правую ноздрю. Выдохните и вдохните через правую ноздрю, и снова поменяйте сторону ноздри. Сделайте 9 вдохов и 9 выдохов.

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Адхама Пранаяма (дыхание животом)

Сядьте или лягте в удобное положение, положите одну руку на грудь, а вторую — на живот. Смысл упражнения заключается в том, чтобы вобрать воздух животом, а не грудью. Считая до четырех, сделайте глубокий вдох через нос. Задержите дыхание, считая до двух, а затем выдыхайте, считая до шести.





Выполняйте это упражнение каждый день по 10 минут.

Ситали Пранаяма (охлаждающее дыхание)

Это упражнение понизит температуру тела, что поможет вам расслабиться. Сядьте в удобное положение. Откройте рот в форме буквы О и высуньте свернутый трубочкой язык. Медленно вдыхайте, чтобы воздух проходил сквозь трубочку из языка и охлаждался во рту. Вдыхайте, считая до четырех, и выдыхайте через нос, считая до шести.





Продолжайте упражнение пять минут. Вы можете увеличивать число, до которого вы считаете в соответствии со своими ощущениями и комфортом.

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Бхастрика Пранаяма (дыхание кузнечных мехов)

Сядьте поудобнее, выпрямите спину и расслабьте плечи. Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки. Правый локоть должен находиться на уровне правого плеча. Закройте глаза, вдыхайте и выдыхайте через левую ноздрю. Начните медленно, затем немного ускоряйте темп, изображая кузничные меха.





Сделайте 20-25 вдохов и повторите все на правую сторону.





Дыхательные практики обладают удивительным и благотворным эффектом. Уделите дыхательным упражнениям 10 минут в день, и вы увидите, как усиливается ваша способность противостоять тревогам и стрессу, и как на смену раздражительности приходит спокойствие.