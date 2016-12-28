По большей части предложенное кардио представлено прыжками и бегом на месте. Если такая двигательная активность неприемлема в вашем жилище, то вы можете тренироваться на улице. Тем более, что одевшись потеплее, и создав тем самым термоэффект, результативность занятий будет выше. Однако будьте осторожны по завершении тренировки и не оставайтесь на морозном воздухе долго, чтобы не допустить переохлаждения организма и не подвергнуть себя риску простудиться. Одевайтесь по погоде и с учетом того, что будете двигаться интенсивно, выбирайте одежду, которая не будет слишком стеснять ваши движения.





Начните занятие с небольшой пешей прогулки, затем пробежитесь немного трусцой.













Далее давайте пошагаем на месте с высоким подъемом колена. Каждый шаг сопровождайте сменой положения рук: вначале поднимите прямые руки вверх, а на следующем шаге — опустите вниз. Выполнив по 20 таких шагов с каждой ноги, ускоряйтесь. Замените шаги на аналогичные прыжки и выполните по 20 прыжков на каждой ноге с высоким подъемом колена противоположной ноги.





Теперь 20 раз подпрыгните на месте на обеих ногах, руки при этом согните в локтях и ладони разместите на затылке, стопы — вместе.



Следующие 20 прыжков выполним из положения стоя прямо, стопы — вместе, руки — вдоль корпуса. В прыжке разведите ноги в стороны, одновременно прямые руки поднимите вверх.



Теперь будем бежать на месте с высоким захлестом голени назад, пяткой поднятой ноги старайтесь коснуться ягодиц. Выполните по 20 приземлений таким образом на каждую ногу.



Далее пробежимся на месте, высоко поднимая колени. Руки согните в локтях и расположите на уровне груди. Коленом поднятой ноги старайтесь коснуться рук. Выполните по 20 приземлений таким образом на каждую ногу.



И на последнем блоке упражнений будем перепрыгивать с ноги на ногу, а поднятую ногу скрестно отставлять назад. Одновременно каждый раз, приземляясь, переносите вес тела на опорную ногу. Во время прыжка помогайте себе балансировать с помощью рук: руку, противоположную опорной ноге, выводите вперед, а другую — отводите назад.

