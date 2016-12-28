Перед новогодними праздниками у вас вдвое больше поводов оставаться на страже своей хорошей физической формы. Но если вы уже стали жертвой лишних килограммов, то "согнать" их помогут приведенные ниже кардио упражнения, эффективнее которых в деле похудения просто ничего не придумано, пишет MyJane.ru.
По большей части предложенное кардио представлено прыжками и бегом на месте. Если такая двигательная активность неприемлема в вашем жилище, то вы можете тренироваться на улице. Тем более, что одевшись потеплее, и создав тем самым термоэффект, результативность занятий будет выше. Однако будьте осторожны по завершении тренировки и не оставайтесь на морозном воздухе долго, чтобы не допустить переохлаждения организма и не подвергнуть себя риску простудиться. Одевайтесь по погоде и с учетом того, что будете двигаться интенсивно, выбирайте одежду, которая не будет слишком стеснять ваши движения.
Начните занятие с небольшой пешей прогулки, затем пробежитесь немного трусцой.
Далее давайте пошагаем на месте с высоким подъемом колена. Каждый шаг сопровождайте сменой положения рук: вначале поднимите прямые руки вверх, а на следующем шаге — опустите вниз. Выполнив по 20 таких шагов с каждой ноги, ускоряйтесь. Замените шаги на аналогичные прыжки и выполните по 20 прыжков на каждой ноге с высоким подъемом колена противоположной ноги.
Теперь 20 раз подпрыгните на месте на обеих ногах, руки при этом согните в локтях и ладони разместите на затылке, стопы — вместе.
Следующие 20 прыжков выполним из положения стоя прямо, стопы — вместе, руки — вдоль корпуса. В прыжке разведите ноги в стороны, одновременно прямые руки поднимите вверх.
Теперь будем бежать на месте с высоким захлестом голени назад, пяткой поднятой ноги старайтесь коснуться ягодиц.
Выполните по 20 приземлений таким образом на каждую ногу.
Далее пробежимся на месте, высоко поднимая колени. Руки согните в локтях и расположите на уровне груди. Коленом поднятой ноги старайтесь коснуться рук. Выполните по 20 приземлений таким образом на каждую ногу.
И на последнем блоке упражнений будем перепрыгивать с ноги на ногу, а поднятую ногу скрестно отставлять назад. Одновременно каждый раз, приземляясь, переносите вес тела на опорную ногу. Во время прыжка помогайте себе балансировать с помощью рук: руку, противоположную опорной ноге, выводите вперед, а другую — отводите назад.
Если вам тяжело прыгать непрерывно, то делайте небольшие паузы между упражнениями. Но не стойте на месте во время таких коротких перерывов. Походите, разомните наклонами шею, выполните махи руками, наклоны туловища влево-вправо, вперед-назад и т.п.
Занимайтесь по предложенной программе хотя бы через день. Подобная кардио тренировка способна за пару недель согнать избыточную жировую прослойку и помочь выглядеть заметно подтянутей. Хорошо бы кардио блок дополнить порцией силовых упражнений. Ведь хочется не просто похудеть, а иметь мышцы в тонусе. Силовыми упражнениями вы можете заниматься в те дни, когда отдыхаете от кардио, а можете совмещать эти виды нагрузки.
Для лучшего результата подкрепите тренировки корректировкой режима питания. Попробуйте уменьшить порции еды во время основных приемов пищи, сведите к минимуму потребление сладостей, жирной, копченой, острой еды, алкоголя, исключите из рациона газировку, "быструю" еду. Ешьте побольше сезонных фруктов и овощей.
Сейчас на полках супермаркетов по доступным ценам можно приобрести яблоки, цитрусовые, киви. А вот от банана лучше пока воздержаться. Вечером за три часа до сна постарайтесь ограничиться овощным салатом или кефиром с корицей. Салат можно сделать из моркови, яблока, изюма и грецкого ореха или чернослива и тертой вареной свеклы. Также самое время заквасить капусты и заправить ее ягодами калины.
Если есть возможность, в преддверии праздников побалуйте себя сеансами массажа. Это усилит ваше преображение, и в новогоднюю ночь вы будете восхитительно подтянуты.