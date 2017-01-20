Но "сидячий" стиль жизни породил и ряд побочных эффектов. Прежде всего, это застойные явления в шейном, спинном, поясничном отделах позвоночника, тазовой области. В свою очередь это привело к тотальным жалобам на дискомфорт в этих зонах и развитие таких заболеваний даже у молодых людей, которые раньше наблюдались только у старшего или даже пожилого поколения.





Панацеей от всех вышеперечисленных бед "сидячего" образа жизни является движение, физическая нагрузка на группы мышц, находящиеся в группе риска. Большинство асан в йоге как раз и позволяет получить эту нагрузку, улучшить кровоток в проблемных зонах и предотвратить большинство проблем с позвоночником.





Следующее видео показывает, как легко и просто можно исправить положение дел при помощи йоги прямо не отходя "от станка". Ну, или не вставая с кресла!