Нынешнее поколение справедливо называют "сидячим". Большую часть своего бодрствования мы проводим в положении сидя. Мы ведем авто, работаем за компьютером, швейной машиной, кассовым аппаратом, сидя за столом, — слушаем лекции, тренинги, сидя на диване, — смотрим телевизор и т.д. Наша жизнь стала в разы комфортней даже по сравнению с тем ее ритмом и укладом, какой был у наших мам и бабушек, пишет MyJane.ru.
Но "сидячий" стиль жизни породил и ряд побочных эффектов. Прежде всего, это застойные явления в шейном, спинном, поясничном отделах позвоночника, тазовой области. В свою очередь это привело к тотальным жалобам на дискомфорт в этих зонах и развитие таких заболеваний даже у молодых людей, которые раньше наблюдались только у старшего или даже пожилого поколения.
Панацеей от всех вышеперечисленных бед "сидячего" образа жизни является движение, физическая нагрузка на группы мышц, находящиеся в группе риска. Большинство асан в йоге как раз и позволяет получить эту нагрузку, улучшить кровоток в проблемных зонах и предотвратить большинство проблем с позвоночником.
Следующее видео показывает, как легко и просто можно исправить положение дел при помощи йоги прямо не отходя "от станка". Ну, или не вставая с кресла!