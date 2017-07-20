Пять ошибок, которые мешают вам обрести стройную талию

Живот — проблемная зона для многих женщин и мужчин и избавиться от "спасательного круга" на талии не так-то просто. Отложение жира на животе — результат действия нескольких факторов, поэтому одного правильного питания и физических нагрузок может не хватить. Вместе с Delfi Viņa мы выявили 5 главных ошибок, которые мешают обрести талию мечты.
На обхват талии может влиять стресс и эмоциональные переживания. Кстати, нередки случаи, когда талия не так стройна, как хотелось бы, но тем не менее на ней почти нет жира. Вздутие живота также может создавать ощущение полноты, пишет Woman's Health.