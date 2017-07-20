Пять ошибок, которые мешают вам обрести стройную талию

Живот — проблемная зона для многих женщин и мужчин и избавиться от "спасательного круга" на талии не так-то просто. Отложение жира на животе — результат действия нескольких факторов, поэтому одного правильного питания и физических нагрузок может не хватить. Вместе с Delfi Viņa мы выявили 5 главных ошибок, которые мешают обрести талию мечты.