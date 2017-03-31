На лекциях о здоровом и сбалансированном питании каждый желающий сможет получить информацию о том, как питание влияет на наше самочувствие, а также, как, питаясь правильно, вести более здоровую и энергичную жизнь.

В этом году впервые участникам проекта будет предложена возможность при помощи биоимпедансометрии определить "композицию тела" — состав жировой, мышечной, костной массы в организме и другие параметры.

На лекциях расскажут также и о физиологических процессах в организме человека и о важности пищеварительной системы в поддержании здоровья, о сбалансированном питании, пищевой ценности продуктов и соотношении полезных веществ в продовольствии. Расскажут об очищении организма и будет предоставлена помощь в составлении ежедневного меню людям, проводящим большую часть времени сидя и не имеющим физической активности.

На практических занятиях физкультурой сертифицированный физиотерапевт покажет, как размяться, какие упражнения эффективны, чтобы укрепить мышцы спины и глубокие мышцы, улучшить осанку и разгрузить ту часть тела, негативное влияние на которую в результате сидячей работы сказывается в наибольшей степени. На занятиях дадут советы по улучшению состояния опорно-двигательного аппарата, что особенно важно для людей с сидячей работой.

В рамках одного семинара пройдет лекция о здоровом и сбалансированном питании и практическое занятие физкультурой. Их проведут сертифицированный физиотерапевт Лиене Грузите и сертифицированный специалист по питанию Татьяна Тепо. Занятия физкультурой будут проходить в I-DEJAS MĀJĀ, по адресу ул. Лачплеша, 60, семинары – в редакции Mammām un tētiem, ул. Бривибас, 40–16.