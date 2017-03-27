Согласно исследованию*, проведенному брендом спортивной одежды 4F, большая часть латвийцев хотела бы попробовать различные виды йоги, также жители Латвии интересуются сравнительно недавно появившимся кроссфитом, зумбой и проверенной временем аэробикой. Согласно полученным данным, жители Риги больше всего заинтересованы в недавно появившихся видах спорта, тогда жители регионов, как правило, хотели бы опробовать занятия боксом, аэробикой и теннисом.

Полученный в результате опроса латвийцев рейтинг физических активностей, которые жители Латвии считают наиболее привлекательными и хотели бы опробовать, выглядит следующим образом:





Йога. Этот вид спортивных занятий уже много лет сохраняет уверенные позиции среди популярнейших видов спорта. Так, среди опрошенных 15% хотели бы попробовать новые для себя разновидности йоги, например, анти-гравити йогу, бикрам-йогу (она же "горячая" йога), силовую йогу и многие другие. "Специалистов в этой области так же хватает — многие тренеры предлагают йогу в качестве духовной практики в частных студиях, а в фитнес-клубах можно сконцентрироваться на физической стороне вопроса, — рассказывает фитнес-тренер Кристап Энце, — Всегда можно найти что-то себе по душе".





Танцы, особенно — pole dance. Заняться танцами, в особенности — pole dance хотело бы попробовать 13% респондентов, 93% из которых, конечно же, женщины.





Кроссфит. Данный вид спорта отличается интенсивными нагрузками, поэтому им, как правило, занимаются мужчины. Опрос спортивного бренда 4F показал, что кроссфит хотело бы попробовать 11% респондентов и абсолютное большинство из них — мужчины.





Теннис. Этот классический и довольно дорогостоящий вид спорта хотело бы попробовать 10% опрошенных.





Зумба и аэробика. Эти два вида физической активности хотело бы попробовать по 9% латвийцев, при этом аэробику — в основном жители региональных городов, а зумбу — рижане.

Бокс и экстремальные виды спорта. Попробовать бокс и экстремальные виды спорта хотело бы по 6% жителей Латвии.





Оставшиеся 27% назвали другие виды спорта, которые хотели бы попробовать, например, хоккей, баскетбол, участие в гонках и т.д.





"Очевидно, что на ранжирование видов спорта в топе оказали сильное влияние представительницы прекрасного пола. Это не удивительно, ведь их в стране больше, чем мужчин, именно поэтому йога и танцы оказались так популярны, — комментирует тренер, — Йога хороша для любого возраста, танцы, конечно, тоже, но pole dance — танцы у шеста — ярко выраженная молодежная тенденция. Кроссфит, в свою очередь — мужской вид спорта с интенсивной нагрузкой. Я бы не советовал начинать заниматься кроссфитом, если до этого вы не тренировались — с нуля такие тренировки начинать очень трудно и может быть травмоопасно".