Считается, что руки и шея выдают возраст женщины и указывают на ее умение за собой ухаживать. Но не менее важна фигура, осанка. Складочки на талии свидетельствуют об излишествах и неправильном образе жизни, тогда как у любой представительнице прекрасного пола привлекает внимание грация, изящество, осиная талия. Если сидеть за компьютером почти весь день, можно получить искривление позвоночника, сутулость, остеохондроз… Не будем о плохом! Мотивируем себя на положительный результат. Всего десять минут в день и вы прекрасны! Ведь можно на работе не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и заниматься фитнесом!

Разминка

Любая зарядка всегда начинается с разминки. Для начала нужно разогреть мышцы, подготовить себя и свое тело для выполнения физических упражнений. Встаньте, прогуляйтесь от кабинета к кабинету, поднимитесь по лестничному проему, выйдите на улицу. Найдите любую возможность подвигаться и таким образом подготовить мышцы к предстоящим нагрузкам.

Упражнение для позвоночника

Почти 80% офисных работников, вне зависимости от возраста, страдают от различных проблем с позвоночником, одной из которых является остеохондроз. Спасти свой "стержень жизни", опору тела поможет йога. Очень полезно упражнение на растяжку. Для этого постарайтесь расслабить тело, по возможности закройте глаза. Представьте красивый цветок лотоса, который распустился у вас на макушке. Чтобы он получил максимум света, вам нужно потянутся к потолку, небу, солнышку. Делайте это медленно, следите за своими движениями, телом. Со стороны это будет выглядеть так, будто вы решили выпрямить спину и немного подтянуться. Желательно такое упражнение проделывать в течение рабочего дня несколько раз. Оно является профилактикой остеохондроза и болей в спине.

Упражнения для шеи

Достаточно несколько раз в день проделать простые упражнения для шеи, чтобы снять нервное напряжение, головную боль и улучшить кровообращение. Потянитесь к левому плечу левым ухом, затем проделайте такие движения с другой стороной. При этом вы можете преспокойно разговаривать по телефону. Еще можно сложить в замок руки, положить их на затылок и с усилием надавить на него. Повторить несколько раз. Можно поставить руки, согнутые в локтях на стол. Пальцы соедините в замок и обопритесь на них подбородком. Затем, на кисти рук с усилием надавите подбородком, при этом взгляд должен быть направлен вниз. Чтобы "завуалировать" фитнес за столом, просто положите перед собой любой документ. Со стороны будет казаться, что вы его тщательно изучаете.

Упражнение для груди

Скажем "нет" складочкам в подмышечных впадинах. Именно это упражнение поможет от них избавиться. Для этого согните руки в локтях и как бы приготовьтесь аплодировать. Но вместо хлопков в ладоши, выполняйте надавливающие упражнения. И делайте так, чтобы почувствовать напряжение грудных мышц. Упражнение желательно повторить не менее 15 раз. Также можно использовать вместо тренажера подлокотники кресла. Вам нужно упереться о них ладонями, немного приподняться на руках и "зависнуть" в таком положении на 5-7 секунд.

Упражнение для рук

Чтобы руки действительно были красивыми, выбери для фитнеса в офисе статистические упражнения. Благодаря им, мышцы подтягиваются и сжигается жир. Выполняя их регулярно, результат порадует уже к концу второго месяца настоящими симпатичненькими бицепсами на руках!

Следующее упражнение для рук: прижмите к бокам локти и как бы приготовьтесь поднять стол за столешницу. Напрягитесь, насколько сможете. Замрите на семь и более секунд. Повторяйте, насколько хватит у вас сил.

Также можно отводить плечи назад. При этом важно почувствовать напряжение в плечевом поясе.

Упражнение для пресса

Какая представительница прекрасного пола не мечтает о плоском животике? Чтобы его накачать, можно обойтись без традиционных упражнений. От вас потребуется держать брюшные мышцы в напряжении. Где бы вы ни были, находите возможность расслаблять их и напрягать.

Также можно надувать и сдувать животик от 10 до 50 раз. Чем больше, тем лучше.

Упражнение для бедер

Так как подтягивать внешние и внутренние мышцы бедер вы будете не в фитнес зале, а в своем кабинете, вместо махов ногами, проделывайте простые и незаметные для окружающих движения. И не важно, что на вас надето — юбка или брюки — эти упражнения вы сможете повторить без проблем. Итак, представьте, что вы зажали коленями упругий, небольшой мячик. Постарайтесь на него надавить, сколько есть мочи. Расслабьтесь, затем снова повторите упражнение.

Сядьте удобно, обопритесь о ручки кресла руками, прижмите друг к другу колени и направьте всю свою силу на стопы. Давите ими на пол и напрягайте полностью ноги. Через 10 секунд расслабьтесь. Желательно проделать упражнение не менее 20-30 раз.

Упражнение для ягодиц

Попка как орех! В чем проблема? Даже сидя в офисе можно без пластической операции получить желаемый результат. Сдвиньтесь на самый край кресла. Ступнями займите твердое положение на полу. Теперь напрягите ягодичные мышцы и приподнимитесь над стулом, насколько сможете. Держите положение 5 секунд. Упражнение повторите около 20 раз.

Упражнение для ног

Здесь тоже все очень просто и легко. Поставьте ступни на пяточки, а носочки натяните на себя. Держите позицию несколько минут. Затем, станьте на носочки, и, как бы "походите на цыпочках" не вставая со стула. Если вы одни в кабинете, положите на пол небольшой предмет, снимите обувь, и попробуйте своими ножками приподнять его с пола или просто покатать.

Берегите свое здоровье! Движение — это жизнь и красота!