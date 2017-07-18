LV

Ароматная малина: польза вкусной ягоды и лучшие рецепты для гурманов

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 4
Не только лакомство, но и лекарство
Ароматная малина: польза вкусной ягоды и лучшие рецепты для гурманов
Foto: Shutterstock

Малина — вкуснейшая ягода второй половины лета. Сладкие ягоды известны не только своим исключительным вкусом, но и полезными качествами Малина содержит необходимые для организма питательные вещества и множество витаминов и минералов, пишет Delfi Viņa.

Алые и ароматные ягоды малины превосходны как в свежем виде, так и в десертах, салатах, закусках и выпечке. Поторопитесь насладиться малиновым сезоном — хороша не только садовая малина, которая продается в магазинах или растет в саду, но и дикая, которую можно найти на лесных опушках и полянах.

1 4
Не только лакомство, но и лекарство

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Клубничный рай: чем полезна клубника, диеты, десерты, противопоказания

Клубничный рай: чем полезна клубника, диеты, десерты, противопоказания
Сочная и яркая вишня: почему она так полезна для нашего здоровья

Сочная и яркая вишня: почему она так полезна для нашего здоровья
Восемь легких и оригинальных салатов, которые заставят вас по-новому взглянуть на фрукты

Восемь легких и оригинальных салатов, которые заставят вас по-новому взглянуть на фрукты
Ароматная малина: польза вкусной ягоды и лучшие рецепты для гурманов

Ароматная малина: польза вкусной ягоды и лучшие рецепты для гурманов

Клуб

Клуб "Синий филин" приглашает детей на серию научно-развлекательных шоу

"Не стоит класть туда чизбургер" и еще шесть вещей, которые гинекологи хотят, чтобы знала каждая женщина

Режиссер и публицист Алисе Зариня: действительно ли женщинами сегодня становятся на курсах?

Режиссер и публицист Алисе Зариня: действительно ли женщинами сегодня становятся на курсах?

Оракул: положение Марса поможет узнать, какие мужчины вам подходят

Оракул: положение Марса поможет узнать, какие мужчины вам подходят

подробнее

"Не стоит класть туда чизбургер" и еще шесть вещей, которые гинекологи хотят, чтобы знала каждая женщина

Семь признаков аутизма у ребенка, которые должны знать все родители

Семь признаков аутизма у ребенка, которые должны знать все родители

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Оракул: положение Марса поможет узнать, какие мужчины вам подходят

Оракул: положение Марса поможет узнать, какие мужчины вам подходят

Выглядеть безупречно каждый день: практические советы по уходу за главными

Выглядеть безупречно каждый день: практические советы по уходу за главными "проблемными" зонами

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus