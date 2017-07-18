Ароматная малина: польза вкусной ягоды и лучшие рецепты для гурманов

Малина — вкуснейшая ягода второй половины лета. Сладкие ягоды известны не только своим исключительным вкусом, но и полезными качествами Малина содержит необходимые для организма питательные вещества и множество витаминов и минералов, пишет Delfi Viņa.

Алые и ароматные ягоды малины превосходны как в свежем виде, так и в десертах, салатах, закусках и выпечке. Поторопитесь насладиться малиновым сезоном — хороша не только садовая малина, которая продается в магазинах или растет в саду, но и дикая, которую можно найти на лесных опушках и полянах.

