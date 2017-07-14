Болезненные месячные и другие признаки того, что ваши гормоны не в порядке

Женщины иногда даже не догадываются, насколько они зависят от гормонов, и как те влияют на их жизнь. Гормоны буквально руководят здоровьем и настроением, поэтому надо знать, как они работают. Издание Well And Good публикует разговор с эндокринологом и рассказывает, как определить, в порядке ли ваш гормональный фон.

Мы пьем зеленые коктейли, чтобы обеспечить организм полезными нутриентами. Мы встаем в 6 утра, чтобы заняться йогой или выйти на пробежку, чтобы укрепить тело и очистить голову. Но когда дело касается гормональных проблем, многие из нас сдаются и покорно смиряются с тем, что болезненный дискомфорт во время месячных — обязательная плата за то, чтобы просто быть женщиной.





Эндокринолог Алиса Витти в корне с этим не соглашается: "Так не должно быть. Если у вас болезненные месячные или проблемы с фертильностью, энергией, сексуальным влечением, то нужно искать ее корень. А причина всегда в питании и образе жизни".





Но почему она так в этом уверена? Алиса сама страдала лишним весом, кистозным акне, депрессией, упадком сил и у нее были очень нерегулярные месячные. Витти сама занялась поиском решения своих проблем, после того как ее гинеколог не смог ей помочь. Через несколько лет Алиса уже была практикующим диетологом и основала центр по изучению гормонов для женщин. Сюда приходят женщины лечить проблемы, которые якобы без таблеток и ЭКО решить невозможно. Но здесь решают.





"Самое жестокое заблуждение, которое отделяет вас от вашего крепкого женского здоровья, заключается в том, что вы должны терпеть и страдать от болезненных симптомов, и самое большее, на что вы можете рассчитывать — это таблетки, которые никак не лечат их причину", — рассказывает Витти.





"Дело в том, что ваше тело создано быть здоровым и гормональный фон можно естественно сбалансировать с помощью продуктов, которые вы едите. Однако этого сложно добиться, если вы не знаете, как работают ваши гормоны. Если вы не обеспечиваете их нужными веществами, они отвечают вам болями и судорогами", — продолжает эксперт.





Алиса Витти привела пять главных признаков того, что ваши гормоны не в порядке и влияют на ваше здоровье и самочувствие.

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