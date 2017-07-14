Болезненные месячные и другие признаки того, что ваши гормоны не в порядке

Женщины иногда даже не догадываются, насколько они зависят от гормонов, и как те влияют на их жизнь. Гормоны буквально руководят здоровьем и настроением, поэтому надо знать, как они работают. Издание Well And Good публикует разговор с эндокринологом и рассказывает, как определить, в порядке ли ваш гормональный фон.
Мы пьем зеленые коктейли, чтобы обеспечить организм полезными нутриентами. Мы встаем в 6 утра, чтобы заняться йогой или выйти на пробежку, чтобы укрепить тело и очистить голову. Но когда дело касается гормональных проблем, многие из нас сдаются и покорно смиряются с тем, что болезненный дискомфорт во время месячных — обязательная плата за то, чтобы просто быть женщиной.
Эндокринолог Алиса Витти в корне с этим не соглашается: "Так не должно быть. Если у вас болезненные месячные или проблемы с фертильностью, энергией, сексуальным влечением, то нужно искать ее корень. А причина всегда в питании и образе жизни".
Но почему она так в этом уверена? Алиса сама страдала лишним весом, кистозным акне, депрессией, упадком сил и у нее были очень нерегулярные месячные. Витти сама занялась поиском решения своих проблем, после того как ее гинеколог не смог ей помочь. Через несколько лет Алиса уже была практикующим диетологом и основала центр по изучению гормонов для женщин. Сюда приходят женщины лечить проблемы, которые якобы без таблеток и ЭКО решить невозможно. Но здесь решают.
"Самое жестокое заблуждение, которое отделяет вас от вашего крепкого женского здоровья, заключается в том, что вы должны терпеть и страдать от болезненных симптомов, и самое большее, на что вы можете рассчитывать — это таблетки, которые никак не лечат их причину", — рассказывает Витти.
"Дело в том, что ваше тело создано быть здоровым и гормональный фон можно естественно сбалансировать с помощью продуктов, которые вы едите. Однако этого сложно добиться, если вы не знаете, как работают ваши гормоны. Если вы не обеспечиваете их нужными веществами, они отвечают вам болями и судорогами", — продолжает эксперт.
Алиса Витти привела пять главных признаков того, что ваши гормоны не в порядке и влияют на ваше здоровье и самочувствие.
Вы всегда голодны и часто обессилены
"Если вы пропускаете приемы пищи, делаете слишком большие перерывы или едите слишком мало, то у вас понижается уровень сахара в крови и дестабилизируется уровень важнейшего гормона — инсулина. Но это не единственная причина пониженного инсулина — на его уровень влияет и дисбаланс других гормонов", — объясняет Витти.
Вы чувствуете себя уставшими и возбужденными одновременно
Усталость, тревожность и бессонница могут свидетельствовать о гормональном беспорядке. "Причина кроется в низких уровнях кортизола. Симптомы симптомами, но сниженный кортизол может влиять на вашу фертильность, менструальный цикл и либидо. Возможны проблемы во всех этих аспектах", — предупреждает эксперт.
У вас бывает вздутие живота и регулярно появляются прыщи
"Такая, казалось бы, мелочь — раз в месяц вы не влезаете в свои джинсы и появляется сыпь на подбородке и вокруг рта. Но все может быть гораздо серьезнее, чем вы думаете. Появление акне и вздутие живота сигнализирует о том, что у вас нарушена кишечная флора.
В организме есть специальные бактерии — эстроболом, которые в кишечнике расщепляют эстроген. Если вы принимаете таблетки, антибиотики или другие препараты, или если вы неправильно питаетесь, то нарушенная микрофлора, прыщи, вздутие живота, нехватка микронутриентов — самое меньшее из зол, что могут вас ожидать. Возможны даже хронические инфекции мочевой системы, бактериальный вагиноз и молочница.
Менструация со "спецэффектами"
Если ваши месячные сопровождаются болью и судорогами, а сами месячные слишком обильные или легкие, слишком длинные или наоборот короткие, если они коричневого цвета, то ваши гормоны явно не в порядке. По словам Витти, длина цикла должна быть 28-30 дней, цвет месячных — ярко красный, без сгустков, не должно быть боли, дискомфорта и ПМС.
Если что-то не так, значит, нарушен гормональный фон. Хорошая новость в том, что его можно исправить правильным питанием, нормализацией кишечной флоры, сбалансированным образом жизни, стараясь избегать стресса.
Ваше настроение, мягко говоря, непредсказуемо
Если вы подвержены суровым переменам настроения и в разные промежутки времени чувствуете себя буквально другим человеком, то вы не сошли с ума. Ваш химический фон мозга подвержен колебаниям эстрогена. Вы можете сгладить эти переходы, сбалансировав свое питание и образ жизни.
Но самое главное, помните, что решать гормональные проблемы стоит так, словно они обычная часть здорового образа жизни. Ваши месячные это не проклятие, и вы не должны страдать из-за дискомфорта, которые они вам приносят. В заключение Витти напоминает, что самая большая помеха — не ваши гормоны, а незнание того, как они работают.