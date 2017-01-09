Предлагаем рецепты четырех согревающих и здоровых напитков, которыми вы можете наслаждаться зимой (да и в любое другое время года).

Молоко с куркумой

Четыре согревающих зимних напитка для здоровья
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Куркума — растение с множеством полезных свойств. Она обладает противовоспалительным действием и содержит множество антиоксидантов, а значит, хорошо подходит для зимних месяцев, когда наша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке.

Ингредиенты на 2 порции:

2 чашки миндального или кокосового молока
2 ч. л. органической куркумы
1/8 ч. л. перца (который способствует усвоению куркумы)
1 ст. л. кокосового масла (по желанию) мед или подсластитель по вкусу

Приготовление:

Подогрейте все ингредиенты на плите, не доводя до кипения. Можно после этого дополнительно взболтать, чтобы убедиться, что все ингредиенты хорошо перемешались.

Теплый тонизирующий яблочный сидр

Четыре согревающих зимних напитка для здоровья
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Это нетрадиционный рецепт сидра, поскольку в нем вместо сокового сидра используется яблочный уксус. Сырой, нефильтрованный яблочный уксус, благодаря происходящему при его получении процессу ферментации, богат пробиотиками. 90% нашей иммунной системы находится в кишечнике, и яблочный сидр предоставит ему дополнительную поддержку, в которой он нуждается в сезон простуд и гриппа. Это идеальный напиток для употребления утром натощак.

Ингредиенты:

1,5 стакана теплой, чистой, фильтрованной воды
сырой, нефильтрованный яблочный уксус (от 1 до 3 ст. л.)
1/3 ч. л. корицы мед по вкусу (по желанию)

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и наслаждайтесь!

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