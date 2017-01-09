Четыре согревающих зимних напитка для здоровья

Неудивительно, что зимой организм испытывает потребность в согревающих продуктах. Общеизвестно, что пищеварительная система в этот период работает медленнее и поэтому нуждается в теплой и вареной пище, пишет organicwoman.ru.
Предлагаем рецепты четырех согревающих и здоровых напитков, которыми вы можете наслаждаться зимой (да и в любое другое время года).
Молоко с куркумой
Куркума — растение с множеством полезных свойств. Она обладает противовоспалительным действием и содержит множество антиоксидантов, а значит, хорошо подходит для зимних месяцев, когда наша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке.
Ингредиенты на 2 порции:
2 чашки миндального или кокосового молока
2 ч. л. органической куркумы
1/8 ч. л. перца (который способствует усвоению куркумы)
1 ст. л. кокосового масла (по желанию) мед или подсластитель по вкусу
Приготовление:
Подогрейте все ингредиенты на плите, не доводя до кипения. Можно после этого дополнительно взболтать, чтобы убедиться, что все ингредиенты хорошо перемешались.
Теплый тонизирующий яблочный сидр
Это нетрадиционный рецепт сидра, поскольку в нем вместо сокового сидра используется яблочный уксус. Сырой, нефильтрованный яблочный уксус, благодаря происходящему при его получении процессу ферментации, богат пробиотиками. 90% нашей иммунной системы находится в кишечнике, и яблочный сидр предоставит ему дополнительную поддержку, в которой он нуждается в сезон простуд и гриппа. Это идеальный напиток для употребления утром натощак.
Ингредиенты:
1,5 стакана теплой, чистой, фильтрованной воды
сырой, нефильтрованный яблочный уксус (от 1 до 3 ст. л.)
1/3 ч. л. корицы мед по вкусу (по желанию)
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты и наслаждайтесь!
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