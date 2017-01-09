Четыре согревающих зимних напитка для здоровья

Предлагаем рецепты четырех согревающих и здоровых напитков, которыми вы можете наслаждаться зимой (да и в любое другое время года).

Молоко с куркумой





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Куркума — растение с множеством полезных свойств. Она обладает противовоспалительным действием и содержит множество антиоксидантов, а значит, хорошо подходит для зимних месяцев, когда наша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке.

Ингредиенты на 2 порции:

2 чашки миндального или кокосового молока

2 ч. л. органической куркумы

1/8 ч. л. перца (который способствует усвоению куркумы)

1 ст. л. кокосового масла (по желанию) мед или подсластитель по вкусу

Приготовление:

Подогрейте все ингредиенты на плите, не доводя до кипения. Можно после этого дополнительно взболтать, чтобы убедиться, что все ингредиенты хорошо перемешались.