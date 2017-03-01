Девять любопытных фактов о тестостероне

Тестостерон — самый знаменитый андроген, именно его имеют в виду в первую очередь, когда говорят о мужских половых гормонах. Однако его активность совсем не высока.







Чтобы мужской организм получил полный комплект признаков своего пола, тестостерон должен превратиться в активную форму — дигидротестостерон. Для этого нужен специальный фермент — 5-альфа-редуктаза.





Есть редкое врожденное генетическое нарушение, при котором 5-альфа-редуктаза плохо справляется со своими функциями. У таких мальчиков, несмотря на наличие "мужской" Y-хромосомы, половые органы после рождения выглядят как женские.









Забавные превращения





Разница между мужскими и женскими половыми гормонами не так уж велика. В женском организме тестостерон тоже есть, правда, в небольших количествах. В яичниках он проходит реакцию ароматизации и превращается в женский половой гормон — эстрадиол, который играет важную роль в регуляции менструального цикла, развитии влагалища, матки и молочных желез.





Честный гормон





Мужчины считают, что они от природы более честные и прямолинейные, а женщины — хитры и коварны. В 2012 году связь гормона и честности подтвердили научно.





Ученые пригласили принять участие в исследовании 91 мужчину. Испытуемых поделили на две группы: одним ввели тестостерон, другим — плацебо. Затем мужчинам предлагали сесть в закрытую кабинку и играть в кости, записывая результаты на компьютере.





Чем больше очков выпадало на костях, тем больше денег выигрывал участник. При этом испытуемый мог жульничать, потому что за ним никто не следил.





Оказалось, что мужчины, которым ввели тестостерон, врали реже. Гормон обострил чувство гордости и стремление создать положительный образ в глазах окружающих.





Foto: Кадр из фильма "Люди Икс: Апокалипсис"





Мужское сердце под защитой

В 2016 году американские ученые доказали, что терапия тестостероном помогает снизить риск инфаркта у мужчин с ишемической болезнью сердца.

В исследовании приняли участие 755 мужчин 58–78 лет, у которых была диагностирована ИБС. Участников поделили на три группы: одним вводили большие дозы тестостерона, другим — низкие дозы, третьи получали плацебо.

Спустя три года 125 пациентов, принимавших "пустышки", перенесли инфаркт, инсульт, либо у них нашли другие сердечно-сосудистые заболевания.

Среди тех, кто получал низкие дозы гормона, таких оказалось только 38, а среди получавших высокие дозы — 12.

Ученые отмечают, что результаты нужно подтвердить более крупными исследованиями, но уже эти данные говорят в пользу того, что мужской половой гормон защищает сердце при ишемической болезни.



Foto: Vida Press

У хороших отцов меньше тестостерона

Известно, что в организме мужчин, у которых есть дети, уровень тестостерона в среднем ниже, чем у бездетных. В 2016 году ученые из Университета Мичигана решили проверить, как уровень тестостерона влияет на стремление мужчины заниматься воспитанием детей.

В исследовании приняли участие мужчины и их годовалые дети. Ребенка разлучали с родителями на 3 минуты, после чего в комнате появлялся папа, успокаивал малыша и в течение ближайших 15 минут пытался научить его чему-нибудь сложному. Тем временем ученые наблюдали за поведением отца, оценивали, насколько тот был терпеливым и отзывчивым.

У мужчин трижды проверяли уровень тестостерона в слюне: перед экспериментом, сразу после встречи с ребенком и после 15 минут обучения. Оказалось, что у более заботливых отцов уровень гормона снижался сильнее всего.

Возможно, мужчина от которого так и веет тестостероном — истинный мачо но исследование американских ученых дает повод задуматься: какой отец из него получится?







От агрессии до великодушия один шаг

Когда у мужчины "играют гормоны", он становится агрессивным. Но другая сторона этого состояния — великодушие, и оно, как оказалось, тоже связано с тестостероном. Во время одного из исследований 40 мужчин поделили на две группы. Одним ввели тестостерон, другим — плацебо. Затем каждому из них предложили сыграть в игру, по условиям которой нужно было разделить 12 долларов с другими участниками.

У мужчин, получивших тестостерон, как и ожидалось, чаще срабатывала агрессия, особенно если во время игры противник жульничал. Они наотрез отказывались делиться деньгами в ущерб себе и стремились как можно сильнее "наказать" других игроков, лишив их доли. Но если оппонент делал выгодное предложение, мужчины, получившие тестостерон, проявляли небывалую щедрость по сравнению с теми, кто получил плацебо.

Таким образом, толкая представителей сильного пола на агрессию, тестостерон не дает забывать и о социальном статусе, заставляя в определенных ситуациях проявлять чудеса великодушия.

Как на ладони

Сравнив длину указательного и безымянного пальцев, можно оценить, насколько сильному воздействию тестостерона человек подвергся до рождения.

Чтобы произвести вычисления, нужно измерить длину указательного пальца от складки у основания (там, где он соединяется с кистью) до кончика, а затем разделить полученную величину на длину безымянного пальца, измеренную аналогичным способом.

Средние показатели для мужчин — 0,889–1,005, для женщин — 0,913–1,017. У сильного пола указательные пальцы относительно короче, безымянные — длиннее.



Foto: Vida Press



