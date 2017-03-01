Девять любопытных фактов о тестостероне

Хотели ли вы когда-нибудь узнать, за что еще отвечает главный мужской половой гормон, кроме, собственно, маскулинности? Об этом рассазывает Здоровье.mail.ru.
Тестостерон — самый знаменитый андроген, именно его имеют в виду в первую очередь, когда говорят о мужских половых гормонах. Однако его активность совсем не высока.
Чтобы мужской организм получил полный комплект признаков своего пола, тестостерон должен превратиться в активную форму — дигидротестостерон. Для этого нужен специальный фермент — 5-альфа-редуктаза.
Есть редкое врожденное генетическое нарушение, при котором 5-альфа-редуктаза плохо справляется со своими функциями. У таких мальчиков, несмотря на наличие "мужской" Y-хромосомы, половые органы после рождения выглядят как женские.
Забавные превращения
Разница между мужскими и женскими половыми гормонами не так уж велика. В женском организме тестостерон тоже есть, правда, в небольших количествах. В яичниках он проходит реакцию ароматизации и превращается в женский половой гормон — эстрадиол, который играет важную роль в регуляции менструального цикла, развитии влагалища, матки и молочных желез.
Честный гормон
Мужчины считают, что они от природы более честные и прямолинейные, а женщины — хитры и коварны. В 2012 году связь гормона и честности подтвердили научно.
Ученые пригласили принять участие в исследовании 91 мужчину. Испытуемых поделили на две группы: одним ввели тестостерон, другим — плацебо. Затем мужчинам предлагали сесть в закрытую кабинку и играть в кости, записывая результаты на компьютере.
Чем больше очков выпадало на костях, тем больше денег выигрывал участник. При этом испытуемый мог жульничать, потому что за ним никто не следил.
Оказалось, что мужчины, которым ввели тестостерон, врали реже. Гормон обострил чувство гордости и стремление создать положительный образ в глазах окружающих.
Мужское сердце под защитой
В 2016 году американские ученые доказали, что терапия тестостероном помогает снизить риск инфаркта у мужчин с ишемической болезнью сердца.
В исследовании приняли участие 755 мужчин 58–78 лет, у которых была диагностирована ИБС. Участников поделили на три группы: одним вводили большие дозы тестостерона, другим — низкие дозы, третьи получали плацебо.
Спустя три года 125 пациентов, принимавших "пустышки", перенесли инфаркт, инсульт, либо у них нашли другие сердечно-сосудистые заболевания.
Среди тех, кто получал низкие дозы гормона, таких оказалось только 38, а среди получавших высокие дозы — 12.
Ученые отмечают, что результаты нужно подтвердить более крупными исследованиями, но уже эти данные говорят в пользу того, что мужской половой гормон защищает сердце при ишемической болезни.
У хороших отцов меньше тестостерона
Известно, что в организме мужчин, у которых есть дети, уровень тестостерона в среднем ниже, чем у бездетных. В 2016 году ученые из Университета Мичигана решили проверить, как уровень тестостерона влияет на стремление мужчины заниматься воспитанием детей.
В исследовании приняли участие мужчины и их годовалые дети. Ребенка разлучали с родителями на 3 минуты, после чего в комнате появлялся папа, успокаивал малыша и в течение ближайших 15 минут пытался научить его чему-нибудь сложному. Тем временем ученые наблюдали за поведением отца, оценивали, насколько тот был терпеливым и отзывчивым.
У мужчин трижды проверяли уровень тестостерона в слюне: перед экспериментом, сразу после встречи с ребенком и после 15 минут обучения. Оказалось, что у более заботливых отцов уровень гормона снижался сильнее всего.
Возможно, мужчина от которого так и веет тестостероном — истинный мачо но исследование американских ученых дает повод задуматься: какой отец из него получится?
От агрессии до великодушия один шаг
Когда у мужчины "играют гормоны", он становится агрессивным. Но другая сторона этого состояния — великодушие, и оно, как оказалось, тоже связано с тестостероном.
Во время одного из исследований 40 мужчин поделили на две группы. Одним ввели тестостерон, другим — плацебо. Затем каждому из них предложили сыграть в игру, по условиям которой нужно было разделить 12 долларов с другими участниками.
У мужчин, получивших тестостерон, как и ожидалось, чаще срабатывала агрессия, особенно если во время игры противник жульничал. Они наотрез отказывались делиться деньгами в ущерб себе и стремились как можно сильнее "наказать" других игроков, лишив их доли.
Но если оппонент делал выгодное предложение, мужчины, получившие тестостерон, проявляли небывалую щедрость по сравнению с теми, кто получил плацебо.
Таким образом, толкая представителей сильного пола на агрессию, тестостерон не дает забывать и о социальном статусе, заставляя в определенных ситуациях проявлять чудеса великодушия.
Как на ладони
Сравнив длину указательного и безымянного пальцев, можно оценить, насколько сильному воздействию тестостерона человек подвергся до рождения.
Чтобы произвести вычисления, нужно измерить длину указательного пальца от складки у основания (там, где он соединяется с кистью) до кончика, а затем разделить полученную величину на длину безымянного пальца, измеренную аналогичным способом.
Средние показатели для мужчин — 0,889–1,005, для женщин — 0,913–1,017. У сильного пола указательные пальцы относительно короче, безымянные — длиннее.
Против интуиции
У женщин хорошо развита интуиция — а все потому, что у них мало тестостерона.
В 2014 году ученые из Испании и Англии провели исследование, в котором приняли участие 600 студентов из Университета Гранады. Испытуемых попросили пройти тесты, чтобы выяснить, насколько сильно у них развиты логическое мышление и интуиция, и в какую сторону перекос.
В среднем более высокий уровень интуиции показали девушки, в то время как молодые люди блеснули логикой.
Затем у студентов измерили длину пальцев, чтобы определить, насколько сильно их организмы подверглись действию тестостерона в утробе матери.
Оказалось, что молодые люди с более длинными указательными и более короткими безымянными пальцами (признак низкого уровня тестостерона) сильнее проявляли интуицию во время тестов. У девушек с сильной логикой, напротив, указательные пальцы оказались короче, а безымянные — длиннее (признак высокого уровня тестостерона).
Каким образом тестостерон убивает способность принимать решения бессознательно, с минимальными познавательными усилиями — ученым еще предстоит разобраться.
Мужчины любят поострее
Мужчины, в организме которых высок уровень тестостерона, любят не только риск и борьбу, но и острую еду. К такому выводу пришли ученые из Университета Гренобль-Альпы во Франции.
Во время исследования 114 мужчинам от 18 до 44 лет предлагали на обед картофельное пюре с пряным соусом, в котором было много перца и соли. У испытуемых определяли уровень тестостерона в слюне.
Ученые обнаружили: чем больше в организме мужчины полового гормона, тем сильнее он приправляет пищу острым соусом. Авторы исследования затруднились объяснить, с чем связано такое пристрастие "настоящих" мужчин к капсаицину — соединению, которое отвечает за острый вкус блюда.
Мужской половой гормон — это не только мускулы и борода. Внутренний мир мужчин устроен куда более тонко и многогранно. Остается только гадать, какие еще свойства тестостерона могут обнаружить ученые в будущем.