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Девять вещей, которые женщинам стоит знать о своей фертильности

DELFI Woman
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Как происходит овуляция
Девять вещей, которые женщинам стоит знать о своей фертильности
Foto: Phalinn Ooi / cc

Независимо от того, хотите вы или не хотите детей, ваша способность к зачатию может многое рассказать вам о вашем здоровье. Журнал Health.com опубликовал ответы на самые важные вопросы.

Довольно большую часть жизни мы, женщины, пытаемся забеременеть (или не забеременеть), однако фертильность — нечто большее, чем просто оплодотворенная яйцеклетка. Женская репродуктивная система включает в себя не только ваши половые органы, но и мозг, "спасательный круг" на талии и чувствительный гормональный баланс, влияющий на вас всю — с ног до головы. Если вы хотите узнать о том, что еще влияет на вашу репродуктивную систему, то эта статья для вас.

1 10
Как происходит овуляция

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DELFI Woman

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