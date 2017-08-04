Девять вещей, которые женщинам стоит знать о своей фертильности

Независимо от того, хотите вы или не хотите детей, ваша способность к зачатию может многое рассказать вам о вашем здоровье. Журнал Health.com опубликовал ответы на самые важные вопросы.

Довольно большую часть жизни мы, женщины, пытаемся забеременеть (или не забеременеть), однако фертильность — нечто большее, чем просто оплодотворенная яйцеклетка. Женская репродуктивная система включает в себя не только ваши половые органы, но и мозг, "спасательный круг" на талии и чувствительный гормональный баланс, влияющий на вас всю — с ног до головы. Если вы хотите узнать о том, что еще влияет на вашу репродуктивную систему, то эта статья для вас.