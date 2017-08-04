Девять вещей, которые женщинам стоит знать о своей фертильности

Независимо от того, хотите вы или не хотите детей, ваша способность к зачатию может многое рассказать вам о вашем здоровье. Журнал Health.com опубликовал ответы на самые важные вопросы.
Довольно большую часть жизни мы, женщины, пытаемся забеременеть (или не забеременеть), однако фертильность — нечто большее, чем просто оплодотворенная яйцеклетка. Женская репродуктивная система включает в себя не только ваши половые органы, но и мозг, "спасательный круг" на талии и чувствительный гормональный баланс, влияющий на вас всю — с ног до головы. Если вы хотите узнать о том, что еще влияет на вашу репродуктивную систему, то эта статья для вас.
- 1. Как происходит овуляция
- 2. Ваша менструация указывает на вашу фертильность
- 3. Бесплодие связано с лишним весом
- 4. Физические упражнения также влияют на фертильность
- 5. Контрацепция может сохранить ваши яйцеклетки
- 6. Готовы к беременности? Тогда пора пройти ТО.
- 7. Даже в 40 лет надо предохраняться
- 8. Время менопаузы может зависеть от генетики
- 9. Если у вас не получается зачать, сделайте эти тесты