Итог — снижение либидо, усталость, изменение в режиме сна и прочие симптомы депрессии. То есть для отцов основная проблема — ощущение, будто их исключили из жизни собственного ребенка. В свою очередь, не все матери понимают, что отец тоже хочет побыть с ребенком. Согласно статистике, каждый десятый мужчина сталкивается с проблемами после рождения ребенка. Как и у женщин, у них происходят гормональные изменения, меняющие настроение.





Однако мужчины чаще скрывают наличие депрессии, хотя им откровенно нужна помощь профессионалов. Постродовая депрессия выявляется более чем у каждой пятой матери. Обычно она начинает развиваться в первый месяц после родов. Правда, может проявиться и в любое время в течение первого года.





Что касается мужчин, то некоторые из них больше предрасположены к развитию постродовой депрессии. В группе риска мужчины с историей депрессии или родственниками с депрессией, мужчины, недостаточно спящие или ощущающие отстраненность от ребенка и его матери.