Многие женщины страдают от постродовой депрессии. Но, оказывается, отцов депрессия тоже затрагивает. Как передает The Daily Mail, мужчина испытывает стресс от того, что, несмотря на желание быть частью жизни новорожденного, он не может сравниться по важности и степени включенности в процесс с матерью, пишет Meddaily.ru.
Итог — снижение либидо, усталость, изменение в режиме сна и прочие симптомы депрессии. То есть для отцов основная проблема — ощущение, будто их исключили из жизни собственного ребенка. В свою очередь, не все матери понимают, что отец тоже хочет побыть с ребенком. Согласно статистике, каждый десятый мужчина сталкивается с проблемами после рождения ребенка. Как и у женщин, у них происходят гормональные изменения, меняющие настроение.
Однако мужчины чаще скрывают наличие депрессии, хотя им откровенно нужна помощь профессионалов. Постродовая депрессия выявляется более чем у каждой пятой матери. Обычно она начинает развиваться в первый месяц после родов. Правда, может проявиться и в любое время в течение первого года.
Что касается мужчин, то некоторые из них больше предрасположены к развитию постродовой депрессии. В группе риска мужчины с историей депрессии или родственниками с депрессией, мужчины, недостаточно спящие или ощущающие отстраненность от ребенка и его матери.